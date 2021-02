Succès des ajustements rapides dans l’agriculture

En 73 jours, les instructions du président de la république, Son Excellence le président Macky Sall, ont donné un niveau très satisfaisant avec 371891 tonnes d’arachides déjà collectées pour la présente campagne, au moment où les oiseaux de mauvais augure prédisaient tout le contraire.

A la grande satisfaction des paysans, des opérateurs économiques privés comme étrangers et de la Sonacos -SA en pleine mutation pour s’adapter au nouvel environnement concurrentiel,le Plan Sénégal-PSE rural crée un nouvel l’environnement propice au développement.

Les cadres de la Vision Macky 535 félicitent le Chef de l’état pour son engagement personnel et celui de son gouvernement à travers

le PRACAS qui a consacré la territorialisation des politiques publiques dans le monde rural, avec des avantages comparatifs indéniables, aussi bien dans l’augmentation des surfaces emblavées que dans l’augmentation des productions, de la productivité à travers la mécanisation introduite et encadrée, la diversification des spécifications agricoles et horticoles. Le PSE Vert est entrain de faire des prodiges par ses résultats qui confirment la justesse de la vision du président Macky Sall.

Par ailleurs, les cadres de la VM535 saluent les récents succès diplomatiques du Sénégal qui se manifestent par la nomination de cadres sénégalais de haut niveau dans les organisations onusiennes et plus récemment par la désignation du président Macky Sall par la CEDEAO comme candidat unique de la sous région à la présidence de l’Union Africaine- UA pour la période 2022-2023 dans un contexte mondial où il porte déjà le plaidoyer de la lutte contre l’annulation de la dette africaine d’une part; et de l’autre celui de l’accès universel aux vaccins les plus efficaces contre la pandémie covid19.

Les cadres de la VISION 535