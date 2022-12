3e mandat : Y’en a marre à la rencontre des religieux

Le collectif « Jàmm a Gën 3ème mandat » a entamé ce mercredi une série de rencontres avec différentes forces vives de la nation. Il s’agit des organisations religieuses, celles de la société civile, des centrales syndicales, des mouvements citoyens et activistes, des artistes etc. Ces rencontres ont pour objectif de fédérer toutes ces forces citoyennes autour de la préservation de la paix et de la stabilité du pays, prônés par « Jàmm a Gën 3ème mandat » depuis son lancement. Elles aboutiront à la signature de la lettre adressée au président de la République et l’adoption d’une charte d’adhésion.