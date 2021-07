3e vague de Covid : Cheikh Bamba Dièye sensibilise

La 3e vague de Covid-19 fait peur au Sénégal et des voix commencent à se lever pour sensibiliser. Le député et leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ), Cheikh Bamba Dièye, sur son compte Twitter, demande à la population à observer strictement les gestes barrières, « seul moyen de défense contre la covid-19 ».

« Peut importe par qui et à quelle occasion le virus s’est propagé, pensons à préserver nos vies et la sécurité de toutes les personnes qui dépendent de nous. Port du masque et Gestes barrières sont nos seuls moyens de défense. Qu’Allah veille sur le Sénégal », a-t-il écrit sur le réseau social.