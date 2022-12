Ça craint pour le 3ème mandat de Macky…la gifle des Etats-Unis

Le troisième mandat de Macky serait menacé par les grandes démocraties de ce monde. Et surtout un communiqué du Trésor américain visant un Président Africain qui a forcé un troisième mandat vient d’être publié. Et ceci jette un pavé dans la mare de Macky Sall. Ce dernier voit son chantier du troisième mandat compromis. Macky Sall pourrait-il être poursuivi comme ce Président de l’Afrique de l’Ouest qui a massacré son peuple qui s’opposait à son troisième mandat ? Macky pourrait-il être contraint de renoncer à ce mandat de trop par les USA qui accueillent en ce moment le sommet Afrique-Etats-Unis…

Les Etats-Unis d’Amérique s’étaient opposés à la candidature de Me Abdoulaye Wade à un troisième mandat en 2012 et n’avaient pas hésité à le lui faire savoir. A l’époque, Barack Obama qui venait de se faire Président des Etats-Unis d’Amérique, avait même refusé de recevoir à la Maison blanche, le Président Abdoulaye Wade, alors en séjour à Washington. Ce désaveu subi par Me Abdoulaye Wade, Macky Sall risque lui aussi de connaître ce même sort…

Ce qui complique la tâche pour Macky Sall, c’est que les Etats-Unis d’Amérique sont en ce moment dirigés par un Démocrate qui se trouve être Joe Biden. Contrairement aux Républicains, les Démocrates ne s’accommodent pas avec les régimes qui violent certaines règles dans leurs pays. Les Démocrates ont l’habitude de faire des ingérences dans les affaires intérieures des autres Etats. Fidèles à leur ligne, ils n’hésitent pas à faire voter des lois au sein de leur parlement (Chambre des Représentants, Sénat) pour couper l’aide américaine au développement vis-à-vis des Etats où le pouvoir ne respecte pas certaines règles.

Concernant Macky Sall, même s’il n’a pas encore reçu un avertissement ouvert de la part des Etats-Unis, mais ceci pourrait intervenir le jour où il annoncerait ouvertement sa candidature à un troisième mandat. Signe que les Américains verraient d’un mauvais œil sa candidature en 2024, le Trésor public des USA vient de publier un communiqué dans lequel il impose des sanctions à l’encontre de l’ancien Président de la Guinée, Alpha Condé.

Les États-Unis imposent des sanctions et gèlent les avoirs d’Alpha Condé

A travers ce communiqué publié vendredi, Washington reproche à Alpha Condé d’avoir violemment réprimé une manifestation de l’opposition en Guinée contre sa candidature à un troisième mandat. Et les sanctions que veut le Trésor public américain à l’endroit de l’ancien Président de la Guinée renversé par un coup d’Etat en 2021, c’est le gel de tous ses avoirs aux Etats-Unis ainsi que l’interdiction de toute relation commerciale avec lui.

Alpha Condé paie ainsi pour des faits commis en 2019 à cause de sa volonté de se maintenir coûte que coûte au pouvoir et qui avait suscité la création la création dans son pays, la Guinée, d’un collectif. C’est ce collectif qui, en octobre 2019, avait organisé de nombreuses manifestations qui se sont heurtées à une répression meurtrière. Les Démocrates américains sont plus que jamais regardants lorsqu’il s’agit de questions touchant la violation des Droits humains.

Que se passera-t-il avec Macky Sall, s’il tord le cou à la Constitution et déclare sa candidature à un troisième mandat en 2024 ? Le Sénégal va basculer alors dans une zone de turbulence, puisque, l’opposition ici aussi, ne va pas se laisser faire. Elle appellera à des manifestations qui seront alors sévèrement réprimées. Ce qui attirera l’attention de l’opinion internationale sur le Sénégal, et ainsi faire réagir l’administration américaine avec les Démocrates au pouvoir.

Macky Sall risque ainsi de subir des sanctions de la part des Etats-Unis d’Amérique. Ce qui pourrait pousser d’autres Etats occidentaux à suivre l’exemple américain. Macky Sall va vers un désaveu au plan international, s’il présente sa candidature à un troisième mandat en 2024.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn