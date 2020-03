Ziguinchor : Guy Marius Sagna dans le bois sacré (photos)

Ils étaient des centaines de femmes, d’hommes et de jeunes issues des différentes localités de la Casamance à converger ce Dimanche à Etomé pour réserver un accueil chaleureux à Guy Marius Sagna.

Ce digne fils du Sénégal qui a fini de battre le record d’emprisonnement avec plus de 16 arrestations en seulement 3 ans.

Arrivée aux environs de 10h à bord d’une 4×4 toute blanche à la tête d’un Convoi d’une dizaine de voitures, l’activiste le plus populaire du Sénégal a été reçu en pompe avec tous les honneurs.

Après une tête à tête en toute intimité avec son papa et certains membres de sa famille, l’activiste s’est retrouvé au milieux d’une foule des femmes du bois sacré de tous mes villages du Bayotte qui ont décidé de s’occuper de leur fils. Et c’est avec des pas de danse et de chansons mythiques que le héros du jour a été conduit dans le bois sacré pour disent- elles conjurer le mauvais sort avec un bain rituel, lui confié aux esprits ancêtres qui désormais assurent sa protection contre tous ses détracteurs plus précisément le régime de Macky Sall et les occidentaux.

Après les femmes c’est au tour des sages du Bayotte a s’occuper de Guy Marius. Ils ont également convoqué tout le mystique de la Casamance pour assurer la protection de l’activiste.

Après les rituels, le désormais l’homme Intouchable de « FRAPP » a prononcé son discours de remerciements à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à sa libération et surtout ceux qui ont effectué le déplacement à Etomé avant de déplorer le manque d’eau et d’électricité dans son village. Guy a promis à ses inconditionnels que le combat continue. D’ailleurs il a donné rendez-vous aux sénégalais dans les prochains jours pour une manifestation de « FRAPP ».

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU /ZIG