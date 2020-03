Candidatures à la mairie de KOLDA : Bibi Baldé pose son droit de véto dans l’APR

A la tété de la maire depuis les dernières élections locales de 2014, Abdoulaye Bibi Baldé est candidat à sa propre succession. Le maire de Kolda siffle ainsi la fin de la récréation sur des supposées candidatures de militants apéristes ou de la coalition Bby. Pour Abdoulaye Bibi Baldé, l’APR a déjà con candidat. » Et qui veut être candidat pour la mairie aux prochaines élections locales, ne veut pas de nous » a lancé Bibi Baldé. Pour justifier sa position, Abdoulaye Bibi Baldé dira » nous incarnons la politique de l’APR avec des projets et programmes bien soutenus par le président de la république « . Suffisant pour le maire de déclarer de vive voix que si un aperiste ou un membre de la coalition Bby se dit candidat, c’est qu’il travaille pour sa propre personne, et contre l’équipe municipale en place. » Ce sera une candidature contre nous et contre le président Salle » précise le maire de Kolda par ailleurs DG des Postes qui met ainsi en demeure ses détracteurs politiques du même camp que lui. Abdoulaye Bibi Baldé a fait ces déclarés à l’occasion d’un meeting de ralliement des militants libéraux venus déposer armes et bagages à l’APR sous sa direction. Heureux d’accueillir ces nouvelles adhésions, le maire de Kolda fortifie ses rangs et invite les uns et les autres à travailler à la massification du parti APR.

ELHADJI MAEL COLY