A son accession à la magistrature suprême le Président Macky Sall dans l’optique de la lutte contre les inondations lance le plan décennal pour un budget de 700 milliards f cfa. Une somme colossale censé éradiquer les inondations afin d’alléger la souffrance des Sénégalais. Sept ans après la situation est allée de mal en pis. Un Sénégal englouti sous les eaux. Dakar et sa banlieue pataugent dans l’eau H 24. Des familles entières abandonnées à leur triste sort ne sachant par quel saint se vouer. Des zones coupées du reste du monde. Et ceci n’est rien d’autre que les conséquences de l’incompétence d’un régime aux idées arrêtées dosé d’une manque de vision et d’incapacité d’abréger la souffrance des Sénégalais. Un manque de sérieux de l’Etat dans le contrôle des promoteurs immobiliers qui n’hésitent à implémenter des citées nouvelles dans des zones inondables l’exemple des Parcelles Assainies Unité de Keur Massar (Unité 6 sous les eaux). Mais aussi le concours du peuple sénégalais particulièrement la banlieue où les inondations se font le plus ressentir ont accepté de reconduire le Président Macky Sall pour un 2000 f, un T-shirt ou un tissu. Sachez que vous payez actuellement les pots cassés. Macky a gagné la Banlieue, Macky vous a englouti ! Un État sérieux se doit d’être préventif. Il ne suffit pas de venir à la rescousse des inondés mais de prendre des mesures idoines comme le drainage des canaux trois mois avant l’hivernage, créer un système efficace d’évacuation des eaux pluviales surtout dans les zones inondables. Dresser un plan d’assainissement structurel à long terme. Mieux encore, le IDRISSA SECK soucieux du devenir son peuple en a apporté une solution plus efficace dans son programme 1-3-15-45 à la page 91 (Sénégal moderne : Hydraulique et Assainissement) où il propose la suppression du monopole de la gestion de l’assainissement par l’ONAS par: – la création d’une société de patrimoine et à transférer l’exploitation aux privés par la mise en place de délégation de service de l’assainissement dans les villes. – promouvoir l’assainissement autonome et collectif dans tous les gros centres et en milieu rural. – promouvoir la gestion des boues de vidange. – le développement marché de l’assainissement par le secteur privé etc… En somme le président Macky Sall nous avait promis de régler l’équation des inondations sur 10ans avec 700 Milles Millions. Après 07 ans la situation est devenue de mal en pis. Question : Où sont donc passés nos 700 MILLIARDS ? ABDOULAYE NDIAYE Responsable jeune Commune THiaroye Gare Département de Pikine Membre cellule Com CECAR.