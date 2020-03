8 Mars : Zahra Iyane Thiam plaide…l’inclusion économique et sociale des femmes

« La Journée internationale de la femme nous permet de faire un bilan d’une année à une autre par rapport aux avancées. Le thème de cette année, «Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes !», c’est dire qu’il y a encore des droits à avoir, des améliorations à apporter. Au Sénégal, nous nous réjouissons de la promulgation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. C’est une grande avancée. Cela se justifie par les nombreux cas de meurtre, d’accident, d’agression, etc. Ce sera donc le moment de faire le bilan et d’indiquer de nouvelles perspectives. Pour le ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, nous allons promouvoir l’inclusion économique et sociale des femmes. Il s’agit de voir ce qui reste à améliorer pour justement renforcer l’épanouissement et la promotion des femmes. De ce point de vue, nous notons qu’il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout avec l’accès au crédit qui, en définitive, garantit entrepreneuriat des femmes et, par ricochet, leur indépendance et autonomisation. Il faut renforcer la capacité managériale des femmes, mais également les rendre plus confiantes quant à la prise en charge des problèmes au niveau local. Les femmes doivent de plus en plus être dans les places de décision pour mieux porter leurs problèmes. Elles ont des problèmes d’accès à la terre, à la participation à la prise en charge familiale, etc. Nous avons eu beaucoup d’avancées sous le magistère du Président Macky Sall qui nous a permis par la nationalité de pouvoir la transférer à notre conjoint s’il est étranger. Nous avons eu également l’application de la loi sur la parité dans les institutions électives et semi-électives. La loi sur le viol et la pédophilie valorise davantage la femme. Si on poursuit cette dynamique avec plus d’inclusion économique, je pense que les femmes seraient plus épanouies et prendraient toute la place qu’il faut pour contribuer de manière effective et formalisée dans la création de richesses. Je rappelle que les femmes contribuent beaucoup, mais pour la plupart elles sont dans le secteur informel. Le moment du 8 mars nous permettra d’aborder toues ces questions. », confie le ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam, à nos confrères du journal « Le Quotidien ».