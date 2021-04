80 millions pour les jeunes de Podor…des miettes

La situation des jeunes du département de Podor est loin d’être résolue. Après le meeting de Boki Dialoubé où des centaines de millions ont été décaissées par les ministres Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hanne, la commune de Ndioum a accueilli hier le forum sur l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes. Et une enveloppe de 80 millions a été décaissée pour financer les meilleurs projets des jeunes du département de Podor.

Mais c’est quoi 80 millions pour des milliers de jeunes de Podor. Des miettes pour acheter des bonbons. Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hanne, ainsi que les Directeurs généraux comme El hadji Malick Gaye, Mountaga Sy, Aboubacry Sow doivent avoir honte.