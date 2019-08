800 millions F CFA pour l’Afrobasket féminin

Le budget de l’organisation de l’Afrobasket féminin 2019 qui se tiendra du 10 au 18 août à Dakar Arena a été dévoilé, ce jeudi, par le Comité local, au cours d’une conférence de presse tenue au siège de la Fédération sénégalaise de basket-ball. Il tourne » entre 700 et 800 millions F CFA « . » Nous avons opté pour un financement du secteur public et privé. Le privé a beaucoup participé à l’organisation en faisant des finances « , a dit le président du Comité, Me Babacar Ndiaye. Il précise que « Le budget sera bouclé avant le démarrage de la compétition « .

Concernant le budget de prise en charge de l’équipe nationale du Sénégal, il est de 400 millions F CFA, informe Souleymane Boun Daouda Diop, Directeur exécutif et du Sport de Haut niveau. « Ce budget n’est pas encore stabilisé selon les paramètres avec les questions de primes », a-t-il ajouté.

Pour permettre au public de se déplacer dans de bonnes conditions, le Comité aura à sa disposition 30 bus de la société Dakar Dem Dikk qui vont transporter gratuitement les spectateurs. Il y aura également 30 bus de la société privée de AFTU qui vont faire la navette Dakar-Dakar Arena pour une prise en charge des supporters.