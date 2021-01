Malick Wade Guèye tire sur Adama Gaye : « Même un malade peut être sa cible »

ADAMA GAYE, L’IMBÉCILE PHARAONIQUE

Adama GAYE, cet homme bien né, issu d’une bonne famille s’est transformé en vrai « SATAN » des temps modernes qui, du sommet du Sinaï, jette tout ce qu’il ramasse sur le pays qui lui a tout donné.

Chacune de ses échappées médiatiques ou dans les réseaux sociaux est teintée d’insolence, d’indiscipline qui montre combien Adama a de manquements au plan éducatif et mental.

La Cachimba, le Narguilé et la chicha remplis de cannabis mélangés à des arômes du banditisme, de la fumisterie, de la rancune, de la méchanceté et de la manipulation transportent l’homme vers l’espace où la sauvagerie est en règle et où l’humainement possible est complètement inexistant.

Cette fois-ci, il attaque son Excellence le président Macky SALL à travers l’oncle de la première Dame Marieme Faye SALL, Abdoulaye DIALLO , employé au consulat du Sénégal à Marseille, souffrant, alité et en traitement au Sénégal. Pauvre animal cet Adama! Même un malade peut être sa cible.

Pourtant, le président Macky SALL pouvait bel et bien assuré à l’oncle de sa femme un salaire au double de ce qu’il gagnait à Marseille avec l’argent de sa caisse noire sans que celui-ci ne fasse même un quelconque travail. Mais en homme honnête, voilà encore un des traits distinctifs d’une tradition républicaine qui lui est propre. Il accorde une importance capitale au mérite en voulant que chacune et chacun de ses parents, amis, collaborateurs et partenaires puisse travailler et gagner honnêtement sa vie.

Le but de la politique de son Excellence est d’offrir un forum à l’exercice de la « vertu active » par le mérite pour faire savourer à tout un chacun les délices de la sueur du front. Il veut que chaque personne qui l’entoure s’engage dans l’action au labeur en vue d’accomplir la logique de la nature qui érige le travail comme source de revenus pour trouver rationnel le monde au sein duquel nous évoluons en vue de cultiver notre propre liberté dans la profondeur de la conscience chez toute personne qui mérite son aide face au pouvoir dont il est investi. Arrêtons d’être méchants, toute méchanceté a sa source dans la faiblesse.

Je connais bien comme beaucoup de sénégalais, les frères du président Macky SALL, ils pouvaient pourtant être les plus riches du pays mais tel n’est pas le cas. A part Aliou qui fait son propre bonhomme de chemin en politique grâce aux habitants de Guédiawaye, les autres frères du président passent inaperçus dans la circulation. Ils sont modestes, effacés et très simples dans leurs façons de vivre.

Le président Macky les y oblige car il est juste honnête; il met toujours en avant la priorité du bien public sur les biens privés.

En tant que président de la république qui aide tout citoyen sénégalais à trouver un boulot, ne doit-il pas aider ses propres parents et ceux de sa chère épouse ? Qu’y a-t-il de mal dans ça ? Ce qui serait contraire à la morale c’est d’offrir de l’argent facile à ses parents. Voilà d’ailleurs pourquoi même de par son accoutrement, on le taxe d’être avare. Pourtant il pouvait bien agir autrement mais il sait qu’il ne doit pas raviver ou subordonner les désirs personnels de qui que soit au point de s’exposer face aux méchants être qui pullulent aujourd’hui dans notre pays et dans la Diaspora. Il veille à toujours donner le bon exemple en tant qu’autorité.

L’exemple de citoyen que son Excellence le président Macky SALL prône, prépare à trouver l’épanouissement personnel et la satisfaction, principalement en se mettant au service du public par le travail et non par l’habitude de la main tendue comme le fait Adama GAYE, ancien journaliste, vivant loin du Sénégal sans métier avec un répertoire de téléphone de VIP.

Des individus comme Monsieur GAYE qui insultent à tout va et qui entreprennent des actions entièrement contraires à la liberté républicaine n’ont pas droit au chapitre au Sénégal. Malheureusement de nos jours, de tels individus sont pleins pleins pleins dans la Diaspora.

Monsieur DIALLO dont vous faites allusion est au Sénégal pour recouvrer la santé pour éviter des examens coûteux en France.

Prions pour que Dieu lui redonne la santé et la longévité afin qu’il nous revienne pour reprendre son travail.

« L’humanisme, ce n’est pas dire : ce que j’ai fait, aucun animal ne l’aurait fait », c’est dire : nous avons refusé ce que voulait en nous la bête si méchante. » Cesse d’être bête et méchante Adama, je vous prie.

Malick Wade GUEYE, depuis Marseille.