Sonko pousse Macky Sall a devenir…un « dictateur »

Ousmane Sonko fait de Macky Sall…un « dictateur »

L’arène politique est en ébullition. Et les prochaines élections législatives en sont les principales causes. Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi sont les deux coalitions qui se font le plus la guerre à la veille de ses joutes électorales. Leur manière de livrer la bataille a fait du Sénégal un pays qui a fortement régressé en matière de démocratie. Et si on en croit une partie de l’opposition, le président Macky Sall en est le principal responsable. Certains le qualifient même de « dictateur ».

Mais si Macky Sall a changé c’est parce qu’il a en face de lui un adversaire qui ne recule plus devant le rien. Le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) est le plus grand problème auquel Macky Sall doit faire face dans l’opposition. Ousmane Sonko a complètement changé la manière de faire de la politique. Il a amené une nouvelle forme d’opposition. Une opposition dite « radicale ». Elle n’a qu’un seul but, faire partir Macky Sall par tous les moyens possibles. Leur moyen de lutte est la résistance…par la rue. Car selon le maire de Ziguinchor, « Macky Sall ne connait que le rapport de force. »

Une idéologie que Ousmane Sonko a inculqué à tous les jeunes qui le suivent. Depuis qu’il a commencé à appeler les jeunes à descendre dans les rues, on dénombre une dizaine de morts. Ces jeunes sont tombés lors de la répression de ces manifestations non autorisées. Et Macky Sall est le principal responsable de ces morts selon l’opposition et certains membres de la société civile. Mais ce qu’ils oublient c’est que si le chef de l’Etat est devenu un tyran ou un dictateur, c’est parce qu’il s’est aventuré dans le terrain du leader de Pastef…

Depuis qu’il a commencé à se radicaliser, Ousmane Sonko pousse de plus en plus les jeunes vers la mort. Il ne cesse de les appeler à défier les forces de défense et de sécurité. Pour preuve, en bravant l’interdiction de la manifestation du 17 juin, il est aussi responsable que les personnes qui sont responsables de ces trois morts. Tous les derniers discours du maire de Ziguinchor tournent autour de la confrontation et du rapport de force. Des discours qui, forcément, font réagir l’Etat central garant de la sécurité de ce pays.

En se laissant entraîner dans le jeu de Sonko, Macky Sall est devenu le « dictateur » à abattre. Pourtant si cette même opposition respectait les règles démocratiques, on ne serait pas arrivés à quatorze morts. Malheureusement dans la politique sénégalaise, tous les moyens sont bons pour se faire un nom. Alors les questions que l’on doit se poser est de savoir est-ce qu’au nom de la démocratie devons-nous laisser des personnes déloger un président démocratiquement élu ? Est-ce qu’au nom de la démocratie, l’on devrait laisser des vandales casser tout sur leur passage ?

Les réponses sont au bout des lèvres. La principale erreur de Macky Sall c’est d’avoir suivi l’opposition dans sa folie meurtrière. En jouant au gendarme censé défendre la sécurité des sénégalais, lui et son ministre de l’intérieur sont devenus les cibles des « pyromanes de la République ». Et en mettant le suspense sur la question du troisième mandat, le chef de l’Etat donne à l’opposition, l’essence pour allumer ce pays. Car la question du troisième mandat est devenue le cheval de bataille de Sonko et Cie. Le jour où Macky Sall édifiera les sénégalais, il tuera le « monstre » politique qu’il a créé.

Mais en attendant d’en arriver, Ousmane Sonko et Macky doivent impérativement jouer franc jeu dans le respect de la démocratie. Le leader de Pastef doit arrêter de se comporter comme un pyromane en invitant les jeunes à devenir la chair à canon des forces de défense et de sécurité. Et le chef de l’Etat doit arrêter de s’approprier le droit de mettre en prison qui il veut. Il n’y a qu’en agissant ainsi qu’on pourra sauver ce pays de l’hécatombe qui l’attend.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru