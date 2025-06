A l’assaut de Sonko-Diomaye…Barth, un résistant avec plusieurs handicaps

Le paysage politique sénégalais est en constante effervescence depuis l’accession du régime de PASTEF (Parti des Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) au pouvoir. Ceux qui furent jadis les opposants sont aujourd’hui les nouveaux tenants du pouvoir. Pendant ce temps, une nouvelle opposition s’installe. Alliés de Ousmane Sonko, autrefois, ils pourraient devenir de véritables résistants face au nouveau régime.

Barthélémy Dias a récemment lancé son nouveau mouvement politique. L’ancien maire entend bien capitaliser sur une certaine désillusion post-électorale et offrir une alternative à la nouvelle donne politique. L’homme qui a tourné le dos à son mentor, Khalifa Sall, semble vouloir se positionner comme le porte-étendard d’une opposition « constructive » mais exigeante. L’objectif affiché est de proposer des solutions concrètes aux défis économiques et sociaux du Sénégal, tout en veillant au respect des principes démocratiques et de la bonne gouvernance. Un pari audacieux dans un contexte où les projecteurs sont braqués sur le tandem Diomaye-Sonko.

Cette initiative soulève de nombreuses interrogations. De nombreux défis attendent Barthélémy Dias et son mouvement. Le principal obstacle réside sans doute dans la puissance du duo Diomaye-Sonko. Fraîchement investis et auréolés d’une victoire éclatante, le Président et son Premier ministre jouissent d’une légitimité populaire incontestable. Leur discours de rupture et leur promesse de changement radical ont su conquérir une large frange de l’électorat, rendant toute tentative d’opposition frontale particulièrement délicate.

Le « momentum » politique est clairement du côté du nouveau pouvoir. L’enthousiasme généré par leur arrivée est palpable et leur capacité à mobiliser les foules reste intacte. Dans ce contexte, Barthélémy Dias devra déployer une stratégie d’une finesse rare pour exister. Il ne s’agit plus seulement de critiquer, mais de proposer une vision alternative suffisamment séduisante pour détourner l’attention d’un électorat encore largement acquis à la cause de Diomaye et Sonko.

Un autre défi majeur sera la capacité de Barthélémy Dias à fédérer au-delà de sa base électorale traditionnelle. Son parcours politique, marqué par des prises de position tranchées et des épisodes parfois controversés, pourrait être un frein à une adhésion plus large. Pour son mouvement, il sera essentiel de rassurer et de montrer une capacité à transcender les clivages personnels pour s’inscrire dans une dynamique nationale plus large. La crédibilité de ses propositions et la cohérence de son discours seront scrutées à la loupe.

Pour ne rien arranger, il a choisi de tourner le dos à son mentor politique. Khalifa Sall et Barthélémy Dias ont toujours formé un duo qui a su faire face à tout régime. Faire cavalier seul ne va lui faciliter la tache. Sa force politique réside dans le Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Sans cette force politique, Dias-fils ne fera pas long feu face à la toute-puissance du parti Pastef.

Le nouveau gouvernement, fort de sa majorité parlementaire et de son assise populaire, pourrait également tenter de neutraliser toute voix dissidente en mettant en avant ses propres réalisations et en occupant l’espace médiatique. Barthélémy Dias devra trouver des créneaux pour faire entendre sa voix, sans tomber dans l’écueil d’une opposition systématique et stérile qui pourrait lasser l’opinion publique. Sa communication et sa stratégie de positionnement seront déterminantes pour se distinguer.

L’arrivée de Barthélémy Dias dans l’opposition marque un tournant dans la vie politique sénégalaise. Face à la puissance du duo Diomaye-Sonko, son chemin sera semé d’embûches. Sa capacité à se réinventer, à proposer des alternatives crédibles et à fédérer au-delà des chapelles sera la clé de sa survie et de son succès dans ce nouveau chapitre de la démocratie sénégalaise.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn