AARTU appelle à un Front républicain face aux défis économiques, sécuritaires et politiques

Le collectif AARTU – Front républicain a publié un communiqué dans lequel il exprime ses préoccupations concernant la situation du Sénégal sous la gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Selon AARTU, le pays fait face à des difficultés économiques, à des incertitudes sécuritaires et à des tensions politiques qui nécessitent une mobilisation nationale et internationale.

Le communiqué évoque une dette publique élargie estimée à 132 % du PIB, ainsi que le gel d’un programme de 1,8 milliard de dollars avec le FMI. AARTU cite également l’affaire ASER – AEE Power EPC comme exemple de gestion jugée opaque. Le collectif estime que ces éléments fragilisent la confiance des partenaires et des marchés.

AARTU souligne que le Sénégal évolue dans un environnement régional marqué par l’avancée de groupes jihadistes au Sahel et par l’instabilité des États voisins. Le communiqué met en garde contre un risque de débordement vers les pays côtiers et appelle à une stratégie sécuritaire plus claire et cohérente.

Le texte met en avant des critiques concernant la gouvernance actuelle, notamment la concentration des pouvoirs et les tensions internes au sein de la coalition au pouvoir. AARTU estime que ces dynamiques affaiblissent les institutions et réduisent l’efficacité des politiques publiques.

Face à ces défis, AARTU propose la création d’un Front républicain rassemblant partis politiques, société civile et diaspora. Les objectifs annoncés sont : promouvoir la transparence des finances publiques, définir une stratégie économique centrée sur la production et l’emploi, renforcer la politique sécuritaire et garantir une gouvernance respectueuse des libertés.

Le collectif annonce également une manifestation prévue à Paris le 6 décembre 2025, destinée à sensibiliser la diaspora et à mobiliser autour de ces enjeux.