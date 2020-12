Abass Fall de Pastef bombarde Ibrahima Sène…

Abass Fall, le coordonnateur du parti Pastef dans le département de Dakar, est décidé à remonter les bretelles aux hommes politiques qui tirent sur son leader Ousmane Sonko après ses sorties médiatiques. Selon Le Témoin, ier, l’ancien député Bamba Ndiaye a reçu une riposte énergique de la part du lieutenant du leader des « patriotes ». Et par ricochet, Abass Fall n’a pas épargné Ibrahima Sène du PIT selon qui l’opposant Ousmane Sonko serait en train de dévoiler aux yeux de l’opinion sa véritable face.

« Ibrahima Sène que vous défendez ici a monnayé ses convictions pour devenir un pseudo révolutionnaire à la solde de Macky Sall et de son régime prébendier. Il mérite le nom de relique politique et alimentaire. Il fait partie du passé et il le sait. Tout comme vous d’ailleurs. Puisque vous n’avez pas le courage de porter le combat contre le FCFA, alors taisez vous et laissez les Sénégalais qui aiment ce pays dont le président Ousmane Sonko se battre contre ce vestige du colonialisme qui handicape le développement de notre pays. Il y a de ces personnalités qui, plus elles avancent en âge, gagnent en sagesse », a-t-il contre-attaqué, des propos rapportés par Le Témoin.

Avant d’ajouter : « Vous cherchez, comme vos amis aboyeurs, à vouloir le mettre en mal avec l’opposition dont il incarne le leadership incontestable ce que vous ne pouvez supporter en l’accusant de façon éhontée d’avoir traité la quasi-totalité des opposants de «chiens aboyeurs ».