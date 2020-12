Dans le sillage du conseil des ministres de ce mercredi dernier, la Vision Macky 535 lance un vibrant appel aux forces vives de la nation pour le strict respect des gestes barrières face à la menace de résurgence de la propagation de la pandémie covid19.

Les premiers succès de notre système sanitaire nous avaient valu le profond respect et la haute considération de la communauté internationale.

Comme avec la devise de notre armée : « on nous tue mais on ne nous déshonore pas », la même résolution doit prévaloir face à la résistance du virus, qu’il faut maîtriser à travers notre commune volonté de vouloir vivre sainement pour mieux servir notre chère partie.

Avec la détermination du président de la république qui n’a jamais baissé les bras, rien de ce qui est humainement possible de faire pour éradiquer le mal, ne saurait être négligé pour conjurer le péril.

Par ailleurs Vision 535 salue l’ingénierie et l’intelligence financières et économiques dont a fait montre le président Macky Sall, en dénichant un potentiel de recettes budgétaires et extra budgétaires pour non seulement maintenir le niveau du budget, mais en plus, de l’augmenter de manière substantielle.

Les cadres de la Vision Macky 535 sont plus que jamais déterminés et engagés au quotidien pour le déroulé des programmes socio-économiques initiés par le président Macky Sall pour rendre attractif l’environnement des affaires pour offrir le maximum d’opportunités de travail et de réalisations aux jeunes.

Fait à Dakar, ce jeudi 03 décembre 2020