Abass Fall : « Macky Sall ne sera pas candidat »

À peine lancé, le nouveau front (F24) contre le 3e mandat augure déjà d’autres tensions politiques qui risquent d’émailler la campagne présidentielle de 2024. Sous forme de plan d’action corsé, les membres du mouvement des forces vives de la Nation ont annoncé une série de manifestations sur toute l’étendue du territoire national.

Présent à la rencontre derrière Ousmane Sonko, Abass Fall, 2e adjoint au maire de Dakar et responsable au Pastef, a donné le ton. « Nos manifestations auront lieu. Car garantie par la constitution. Et Macky Sall ne pourra nullement nous en empêcher. Comme le veut la constitution aussi, il ne sera pas candidat à cette élection présidentielle. Maintenant, si Macky Sall veut la confrontation, il va l’avoir. On ne peut plus accepter qu’il continue à faire du Sénégal un empire », s’est braqué le député de Yewwi Askan Wi (Yaw) dont les propos sont rapportés par Emedia.