Abass Fall (Pastef) donne son avis sur l’entretien de Sonko

Moi citoyen, ce que je retiens de l’entretien du Président Ousmane Sonko…Par Abass FALL

Nous ne voulons pas vivre dans un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s’échange contre le risque de mourir d’ennui “, telle était la philosophie des manifestants de mai 68.

Nous ne voulons pas vivre dans un Sénégal où la garantie d’une paix sociale s’échange contre la liquidation d’un projet confié à un homme politique d’une dimension exceptionnelle qui transcende le Sénégal. Tel sera aussi notre credo.

Le Sénégal a besoin d’hommes et de femmes de valeurs comme Ousmane Sonko. Ces valeurs sont le courage, le sens du sacrifice, la sincérité, la combativité et l’amour pour la patrie.

Apres avoir suivi son entretien d’hier sur Jotna Tv, notre conviction est que c’est l’homme qu’il faut pour le Sénégal. Nous le protégerons, nous l’encadrerons, pas parce que c’est Ousmane Sonko, mais parce que nous lui avons confié ce projet.

Nous serons candidat inchallah en 2024. Seul Dieu pourra nous en empêcher. Nous ferons face à Macky Sall qui est en fin de mandat quel qu’en soit le prix parce que des personnes sont tombées sous ses balles assassines au nom de la démocratie.

Notre vie sera dédiée à ces morts. Nous ne flancherons pas. Pour faire face à Macky Sall et à son projet démoniaque, nous devons nous unir autour de l’essentiel et mettre de côté nos querelles personnelles. Nous devons ça aux sénégalais et à nos martyrs.

Nous démarrerons le Nemmekou tour qui donne des tournis à nos adversaires politiques. Nous démarrerons les Vacances Patriotiques qui seront très composites cette année (vacances agricoles, vacances médicales et vacances citoyenbes). Nous montrerons la voie par l’action.

Jeunesse du Sénégal, vous avez défendu la démocratie à coups de pierres et vous avez libéré votre pays des velléités de dictature d’un président finissant. Rangez les pierres ! Remplacez-les par les cartes d’électeur. Inscrivez vous en masse sur les listes électorales. C’est la voie la plus rapide pour faire partir Macky Sall et son régime de prébendiers.

Nous protégerons notre leader et le projet que nous lui avons confié par tous les moyens nécessaires..

Ce n’est pas négociable ! Reewmi bagne na dootougnouko nangooti. Résistons !

Abass Fall

Coordonnateur Pastef à Dakar