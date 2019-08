Abdou Karim Fofana: « Aucun espace ne sera vendu » à Sandaga

Le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana, invité de l’émission « grand jury » de ce dimanche est revenu sur la restructuration du marché Sandaga.

« Sandaga est un bâtiment qui existe depuis 1933 et qui a connu beaucoup d’incendies », explique le ministre de l’urbanisme. Il précise aussi que c’est « un bâtiment pour lequel nous avons tous les rapports de la protection civile qui nous indiquent qu’il est en état de ruine et qu’il y a des possibilités d’affaissement ou d’effondrement. » Cause pour la quelle Abdou Karim Fofona a tenu à déclaré : « Je ne vais pas attendre qu’il ait un drame pour venir présenter mes condoléances. Il nous faut arrêter cet attentiste coupable de services publics sur des sujets comme ça . »

Et pour éviter l’effondrement du marché Sandaga, il faut le restaurer. Mais selon lui, « la restauration coûte chère car, souvent, ce sont des corps d’état et des corps d’ingénierie qu’il faut reprendre. » Et le ministre en charge de l’Hygiène publique d’estimer que « nous voulons surélever le bâtiment et avoir une centaine de places en sous-sol. Nous voulons faire un centre commercial moderne de 5 étages dans lequel nous mettrons tous les commerçants qui sont sur l’avenue Emile Badiane. » Et son objectif , c’est d’avoir « des espaces commerciaux modernes, fréquentables qui donnent du confort à notre ville ».

Après la restauration du marché Sandaga, le ministre révèle que « tous les commerçants qui étaient propriétaires ou qui avaient des espaces de vente vont retrouver leur espace. » Cependant, « ils auront, peut-être, à payer leur cotisation pour les frais d’entretien et de maintenance. » Mais, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a tenu à préciser « qu’aucun espace ne sera vendu dans le projet de l’Etat. On a le recensement qui a été fait par la ville de Dakar».

Pour rappel le marché Sandaga menacé de ruine a été fermé pour être restauré par les autorités.