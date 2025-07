Abdoul Mbaye accusé de plagiat…le directeur exécutif de l’ACT répond à Zeynab Sangaré

Mise au point par Christophe BANKO, Directeur exécutif de l’ACT

Le 04 juillet 2025

J’ai été particulièrement surpris par la lecture d’un article signé par Zaynab Sangaré et publié ce jour par le site Leral.net. Je ne puis garder le silence suite à des faits autant déformés car ayant été à l’origine des audiences accordées par M. Mbaye à cette dame pour obtenir du Président Abdoul Mbaye qu’il rédige la préface d’un ouvrage rédigé par Madame Sangare : car tel est bien l’objet de l’audience sollicitée par la dame et que j’ai rapporté au président Mbaye.

Sur ma demande, le Président Abdoul Mbaye l’a reçue le jeudi 27 mars 2025 à 14 :00 au siège de l’ACT.

Au cours de cette audience, comme elle m’en avait prévenu, elle a demandé au Président A. Mbaye qu’il écrive la préface de son livre consacré aux souverainetés en Afrique. Elle lui a expliqué le contenu de l’ouvrage et lui en a remis un manuscrit sans pagination. Me rendant compte ensuite de leur entretien, le Président Abdoul Mbaye m’a fait savoir qu’il avait accepté à titre TRES EXCEPTIONNEL de rédiger la préface de l’ouvrage en raison d’une assistance que Madame Sangare apportait quelque fois au parti et de l’intérêt du sujet. C’est la première fois qu’il acceptait une tâche de cette nature malgré de nombreuses et régulières sollicitations antérieures.

Le samedi 19 avril 2025 à 09 :43, le Président Abdoul Mbaye m’a partagé le message Whatsapp qu’il avait adressé à Madame Sangare. Il est le suivant: « Bonjour zaynab, il ne me reste plus qu’une relecture du projet de préface. Je te l’envoie au cas où tu voudrais faire quelques remarques que je pourrais peut-être intégrer au texte définitif. Très bon week-end. »

Madame Sangare ayant loué la qualité du texte qu’elle avait reçu, le président Mbaye lui en a fait parvenir la version finale le 21 avril 2025 à 21 :44 avec le message suivant « Bonsoir zaynab, je te prie de recevoir la version définitive de la préface. Bien à toi. »

Il m’a à chaque fois mis en copie de ses messages Whatsapp.

Toujours par mon intermédiaire, la dame Sangare a de nouveau sollicité l’audience du Président Mbaye, en me disant qu’elle souhaitait obtenir de lui qu’il accepte que son texte figure en postface de son ouvrage, sachant qu’elle avait retenu de confier les pages de préface au Premier ministre Ousmane Sonko. J’ai organisé cet entretien après lui avoir tout de même souligné que cela m’étonnerait que le président Abdoul Mbaye accepte cette proposition.

Cette seconde audience a eu lieu le 01 juillet 2025 à 12 :00. Après l’entretien, le Président Mbaye m’a fait part de son étonnement face à l’attitude de madame Sangare. Il m’a précisé qu’il lui avait dit ceci en réponse à la remise en cause du statut de son texte :

1- Qu’il n’acceptait pas de figurer en post face mais qu’il pourrait être associé au lancement de l’ouvrage comme elle le lui avait proposé ;

2- Qu’elle devait veiller à ce qu’il n’y ait pas de plagiat de son texte qui restait sa production intellectuelle

3- Qu’il allait le publier sous la forme d’un article

Telles sont les précisions que je souhaitais apporter. Chaque lecteur pourra apprécier où se trouve la parole non respectée, et si le rédacteur d’un texte dont le déclassement de « rang » lui était proposé restait libre ou non de refuser une telle proposition et demeure maitre de sa production intellectuelle.