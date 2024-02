Abdoul Mbaye : « Il est l’heure…d’être dégoûtés par la politique politicienne »

«Depuis la création de notre parti l’ACT, avec l’ensemble de l’opposition, nous n’avons cessé de nous battre pour des « élections libres, transparentes et inclusives » contre Macky SALL et ses dispositifs anti démocratiques. Aujourd’hui le terme « inclusives » a disparu des communiqués et des langages, et c’est Macky Sall qui y appelle…Il est l’heure pour les honnêtes gens d’être dégoûtés par la politique politicienne sénégalaise», a écrit l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye sur sa page Facebook.