Abdoulaye Baldé attristé par l’accident de Kaffrine

C’est avec beaucoup de peine et une profonde douleur que j’ai appris ce matin l’accident tragique survenu à Gniby, occasionnant plus d’une cinquantaine de morts.

En ces douloureuses circonstances, je présente mes condoléances les plus attristées à la nation Sénégalaise ainsi qu’à toutes les familles frappées par ce drame.

Je présente particulièrement mes condoléances à la famille et aux proches de notre ami et frère Moussa Soumboundou activiste très connu de velingara et qui n’avait jamais cessé de m’accompagner autant que possible.

Abdoulaye Baldé