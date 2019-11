Abdoulaye Baldé : « Il faut supprimer la Crei »

Invité de l’émission Toute la Vérité sur la Sen Tv, Abdoulaye Baldé le Député Maire de Ziguinchor s’est prononcé sur les questions de l’heure à savoir sur la Crei et son fonctionnement mais aussi sur l’assassinat de Abdou Elinkine Diatta.

Selon le Député Maire de Ziguinchor invité de Tlv sur la Sen Tv, « notre organisation judiciaire est une bonne organisation de façon générale. Mais il s’est trouvé que dans le cadre de cette organisation, nous avons une juridiction spéciale, qui s’appelle la Crei. Je considère que dans cette juridiction, les choses ne se passent pas normalement, tout est exceptionnel, la loi n’est pas respectée comme il faut, parce que la charge de la preuve est renversée alors que dans un procès normal elle incombe à l’accusateur qui doit donner ses preuves ». C’est pourquoi, dira le Maire de Ziguinchor, « ce qui fait que tous les fondamentaux sont remis en cause et c’est ce qui fait qu’on ne peut pas appliquer ses décisions dans les autres juridictions ». Suffisant pour que Baldé tonne : «la Crei à mon sens ne doit pas exister dans un pays moderne et je considère que toutes les décisions rendues ne sont pas conformes au droit. C ‘est pourquoi cette juridiction doit être supprimée parce que qu’on ne peut pas créer une juridiction qui bafoue tout. Moi je ne peux pas reconnaître une telle juridiction ».

Abordant la question de la paix en Casamance avec le récent assassinat d’Abdou Elinkine Diatta, Baldé de dire que c’est regrettable mais il pense que cela ne va pas affecter le processus de paix, car des événements similaires ont eu lieu sans pour autant donner un coup d’arrêt au processus de paix.