Abdoulaye Baldé rassure : « L’image du Sénégal est restée intacte »

Le Sénégal reste attractif. Les «soubresauts» des 1er et 2 juin derniers ayant coûté la vie à 16 personnes officiellement, et plongé une partie de l’économie nationale dans une situation délicate avec le saccage des grandes surfaces, des stations d’essence et certaines banques, n’ont pas altéré la perception qu’ont les investisseurs sur le pays. C’est ce que le Directeur général de l’Apix a affirmé hier, lors d’une conférence de presse. «C’est vrai qu’il y a eu des soubresauts au début du mois de juin. Et en période d’élections, il y a toujours des troubles. Cela n’est pas nouveau», a déclaré Abdoulaye Baldé à la sortie d’une réunion avec le comité d’organisation du Forum Invest in Senegal.

«L’image du Sénégal est restée intacte. Nous n’avons pas eu d’hésitation des participants. Aucune annulation n’a été enregistrée à cause de ces événements. Nous avons été un peu partout dans le monde. Nous avons été parfois interrogés sur ce qui se passe au Sénégal, mais ça n’a pas dépassé une interrogation. L’image du Sénégal est restée intacte. En plus, les perspectives économiques du Sénégal sont bonnes. On prévoit un taux de croissance compris entre 9 et 10%, alors qu’on aura que deux mois d’exploitation du gaz. Sur les 10 prochaines années, le Sénégal fera partie des pays qui auront l’une des plus fortes croissances dans le monde. Et ça, les investisseurs le savent», a ajouté Abdoulaye Baldé.

Le Dg de l’Apix est par ailleurs revenu sur les objectifs de la première édition du Forum Invest in Senegal, qui aura lieu les 6, 7 et 8 juillet prochain. Cette rencontre va enregistrer la présence de 70 pays venus de tous les continents. La Côte d’Ivoire a été choisie pour être l’invité d’honneur. Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d’Ivoire, va ainsi faire le déplacement. Il va, en compagnie de Macky Sall, participer au panel présidentiel après la cérémonie d’ouverture. Le même jour, un panel va réunir des ministres pour parler des enjeux économiques de l’heure. Le plus important, ce sera sans doute les rencontres be to be.

En effet, lors de la conférence de presse d’hier, les organisateurs du forum ont annoncé avoir reçu plus de 80 projets. 51 ont été sélectionnés. Ces derniers viennent de tout le pays, à l’exception de Sédhiou. Selon Abdoulaye Baldé, l’objectif de ces rencontres d’affaires est de générer 2000 milliards de francs Cfa d’intention d’investissement. «Actuellement, nous avons 1700 confirmations de participation», a annoncé M. Baldé dans les colonnes du journal Le Quotidien.

Ce chiffre ne prend pas en compte les délégations officielles. Le Dg de l’Apix est ainsi confiant quant à l’atteinte des 3000 participants.