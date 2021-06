Abdoulaye Diop : « le passage de Macky à Kaolack a suscité… »

Visite du président Macky Sall à Kaolack, Abdoulaye Diop se réjouit de l’initiative

Merci Monsieur le Président, votre passage à Kaolack a suscité réconfort, espoir et soulagement pour les populations impactées de Kahone.

Kaolack se souviendra encore de ce déplacement du Président Macky Sall ce 1er Juin 2021. Parce que certains de nos concitoyens Kaolackois étaient dans le désarroi total causé par la démolition de leurs maisons pour les besoins de l’élargissement de l’Aéroport de Kaolack. Et franchement, en tant que responsables politiques habitants la localité, on avait du mal à soulager ces personnes impactées avec des mots et phrases de compassion considérés par certains individus comme des « paracétamols inefficaces » selon eux.

Aujourd’hui, Dieu merci, le Président de la République, Macky Sall nous a enlevé cette épine qui bloquait notre démarche à solutionner le problème, malgré nos maigres moyens, en prenant l’engagement, avec les services concernés, de procéder au paiement des indemnités accompagnées de terrains, qui permettront aux impactés de pouvoir reconstruire et reloger leurs familles ; ceci dès la semaine prochaine.

Donc, ceux qui disent que la tournée Économique n’est pas importante à leurs yeux ont tort car pour nous, Kaolackois, ce nouvel Aéroport sera un bijou, une fois terminé, parce qu’il permettra à nos hôtes des grands événements religieux qui se passent à Kaolack chaque année, de venir les assister et de repartir sans escale. N’est-ce pas c’est ça qu’on appelle développement ?

Les populations de Kaolack remercient Son Excellence Macky Sall pour toutes les réalisations dans la région et particulièrement celle notée au niveau du nouvel Aéroport. Kaolack vous remercie également pour avoir écouté et donné des directives afin d’aider les populations impactées à retrouver leur dignité car beaucoup d’entre elles étaient disloquées à cause de la démolition des habitations.

Monsieur le Président, nous vous rendrons la monnaie pour ces gestes nobles appréciés par tous inchallah.

Abdoulaye Diop

Responsable APR Kaolack