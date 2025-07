Abdoulaye Fall dévoile son programme pour diriger la fédé de foot

Abdoulaye Fall a officiellement lancé sa campagne pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ce samedi 19 juillet au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. L’élection est programmée pour le 2 août 2025, selon les informations rapportées par JDD repris par Igfm.

La cérémonie a débuté par la projection d’un film retraçant le parcours sportif du candidat, depuis ses débuts dans le mouvement associatif jusqu’à la présidence de l’AS Bambey (L2), club qu’il a entièrement transformé avant de rejoindre la Ligue régionale de Diourbel. Cette année, il a parrainé les finales de 12 ligues régionales sur les 14 existantes.

L’inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle s’est présenté devant l’assemblée comme le « candidat de l’unité et de la stabilité ». Il était accompagné d’Abdoulaye Saydou Sow, candidat à la présidence de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), ainsi que d’autres membres du Comité exécutif de la FSF, notamment Cheikh Seck, président du Jaraaf, et l’homme d’affaires Élimane Lam.

Visiblement ému par l’accueil, Abdoulaye Fall a déclaré avec une voix fatiguée par une nuit blanche : « Je suis honoré et ému de vous accueillir. Ce que nous avons vu montre qu’il y a un intérêt réel de la part des acteurs par rapport au projet que nous portons. Je voudrais prier pour que le Tout Puissant vous rende au centuple ce que vous avez fait pour moi. » Il a ensuite présenté sa déclaration de candidature et son programme baptisé « Contrôle-passe ».

L’ancien trésorier général de l’État a justifié sa candidature par son expérience : « Fort de mon expérience cumulée, j’ai pu acquérir une compréhension approfondie des mécanismes, des défis de notre football tant au niveau local, à Diourbel, qu’à la FSF et la CAF. Cette vision s’appuie sur la stabilité qui a assuré notre succès au niveau international. »

Sa feuille de route, nommée PRAXIS, s’articule autour de cinq axes majeurs. Le premier concerne la gouvernance, avec l’alignement des statuts fédéraux sur les standards de la CAF et de la FIFA, ainsi que la création d’un organe d’audit et de conformité. Le développement technique constitue le deuxième pilier, prévoyant un programme de formation continue et de spécialisation, l’érection de centres de formation aux cahiers des charges rigoureux, des compétitions féminines compétitives, le développement de la culture tactique, le suivi médico-sportif, et la modernisation de la DTN et de la Commission d’arbitrage.

Le troisième volet porte sur les infrastructures, avec l’élaboration d’un schéma directeur pour identifier les besoins prioritaires et mobiliser les financements nécessaires en collaboration avec les pouvoirs publics. L’inclusion sociale représente le quatrième pilier, incluant des partenariats avec les mutuelles de santé, la création d’un fonds spécial pour faciliter l’accès à la propriété foncière aux acteurs du football, et un programme de reconversion pour les joueurs en fin de carrière.

Le financement, cinquième et dernier pilier, prévoit la mutualisation des droits commerciaux, la diversification des sources de sponsoring, la création d’une Fondation du football sénégalais, et l’activation des mécanismes de solidarité entre le football professionnel et amateur.

L’ex-président de la Commission des finances de la FSF considère que PRAXIS répond aux aspirations du football sénégalais, une discipline au potentiel immense qu’il convient de capitaliser pour écrire de nouvelles pages de son histoire. La déclaration de candidature a rassemblé plus de huit présidents de Ligues régionales, dont Mamadou Ngom (Fatick) et Mamadou Niang Mbaye (Dakar), ainsi que plusieurs présidents de clubs comme celui du Stade de Mbour, Moussa Mbaye, et l’ancien international sénégalais Kalilou Fadiga.