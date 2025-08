Abdoulaye Fofana Seck salue l’élection d’Abdoulaye Fall et appelle à l’union sacrée pour le renouveau du football sénégalais

Plébiscité à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football, Abdoulaye Fall incarne l’espoir d’un renouveau fondé sur l’inclusion, la rigueur et la modernisation. Ancien haut fonctionnaire, fin connaisseur du football local, il bénéficie d’un large soutien pour porter haut l’ambition d’un Sénégal sportif rayonnant. Dans ce message, Abdoulaye Fofana Seck tient à le féliciter.

UNION SACRÉÉ AUTOUR DU PRESIDENT ABDOULAYE FALL POUR LE RENOUVEAU DU FOOTBALL SENEGALAIS

A l’aube du 03 Août 2025, après une longue nuit de votation, Abdoulaye FALL a été élu avec une très large majorité, Président de la Fédération Sénégalaise de Football.

Je voudrais ici vous adresser mes plus vives félicitations assorties de mes vœux de succès éclatants dans l’exaltante mission dont vous êtes investi pour consolider le legs de votre prédécesseur, Maître Augustin Senghor, qui n’aura pas démérité en 16 ans d’exercice.

Président Abdoulaye FALL,

Vous êtes un pur produit du football local, présent sur toute l’étendue du territoire, en ses coins les plus reculés, ce football à qui le Sénégal doit les Niang Mactar, le surdoué, Louis Camara, l’artiste, le talentueux Coumba Ndofène Fall du Lamassas de Bambey, votre terroir, Jules François Bocandé, le lion, Oumar Guèye Sène, le poète, Roger Mendy le libéro de charme , Cheikh Seck, le légendaire gardien de but des Lions, Elhadji Ousseynou Diouf, double ballon d’or africain, Khalilou Fadiga , le gaucher magique, l’orfèvre Sadio Mané, de Bambali et bien d’autres joyaux du sport roi.

C’est dire que vous portez le gène d’un football qui fleurit à la base, se développe vers l’élite en ne laissant aucun talent, aucune contrée, voire aucune catégorie en rade.

Votre programme est donc juste en ce qu’il repose sur une vision intégrale inclusive, respectueux des territoires et en adéquation avec une pyramide évolutive de la base vers le sommet.

Pur produit d’une école sénégalaise qui vous a conduit du primaire à la prestigieuse Ecole Nationale d’Administration du Sénégal, vous appartenez à l’élite administrative des régies financières de notre pays, au sein de laquelle, en votre qualité d’Inspecteur Principal du Trésor, vous avez occupé l’une des plus hautes marches de ce stratégique Ministère des Finances, en qualité de Trésorier Général de la comptabilité Publique et du Trésor. C’est dire que vous savez ce que gérer avec rigueur et transparence les finances publiques veut dire. Digne héritier de talentueux serviteurs de l’Etat, Mamadou Lamine Loum, Abdoulaye Diop, Cheikh Hadjibou Soumaré, Malick Kamara Ndiaye, Abdoulaye Sow entre autres, vous incarnez le profil d’un fonctionnaire d’élite qui a blanchi sous le harnais.

Passionné de football, votre programme devra donc améliorer ce volet de la Fédération souvent source de polémiques et de suspicions.

Vous avez été plébiscité par la réponse favorable à votre appel au MANKO, donc à l’Union sacrée de tous et de chacun, sans exclusive, pour dérouler un ambitieux mais réaliste programme.

Je ne doute point que vous saurez traduire dans tous vos actes, ce crédo qui sera le gage de votre démarche inclusive, de rassemblement et de fédération de tous les talents et énergies.

Votre programme que vous avez baptisé « PRAXIS » suggère outre l’expertise pointue et la démarche participative, le pragmatisme, l’efficacité et l’efficience pour sa réalisation.

Vous avez dégagé cinq axes stratégiques que sont la bonne gouvernance, le développement technique, incluant toutes les catégories y compris, le Football féminin, l’édification d’infrastructures de tous niveaux et partout où besoin sera en parfaite entente avec votre ministère de tutelle et des autorités locales, l’inclusion et la sécurité sociale des acteurs du football, la reconversion des footballeurs et le financement, nerf vital de votre programme.

Moderniser et professionnaliser, sont votre leitmotiv. A cet effet, vous avez conscience de l’importance de l’enjeu stratégique de la prise en charge de la préparation de notre équipe nationale à une brillante participation à la CAN 2025 au Maroc et à une qualification à la coupe du Monde 2026.

Soutenu par l’expérience de Cheikh Seck, Abdoulaye Seydou Sow, Elimane Lam et des membres du Comité Exécutif, je suis persuadé que vous saurez travailler en parfaite harmonie avec les autorités de notre pays en général, le Ministère en charge des sports en particulier, des journalistes sportifs, des supporters des Lions, du peuple sénégalais pour marquer d’une pierre blanche votre mandat à la tête du football de notre pays.

C’est au regard de tout cela que je renouvelle ma conviction que votre magistère nous vaudra beaucoup de satisfactions. Dans la lignée d’illustres dirigeants qui ont présidé aux destinées du football de notre pays de la trempe de Maguette Diack, Joseph Gomis, Henry Diémé, Abdoulaye Fofana, Youssoupha Ndiaye, Elhadji Malick Sy Souris et Augustin Senghor, votre prédécesseur, vous serez un excellent meneur d’hommes pour préserver les acquis du football sénégalais.

Monsieur le Président Abdoulaye Fall, je vous exprime mes ferventes prières et mes vœux de succès pour un Sénégal du football qui brille de mille feux.

Abdoulaye Fofana SECK