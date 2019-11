Abdoulaye Sow élu nouveau Président de…la Chambre de Commerce de Dakar

L’information est donnée par Le Témoin dans sa livraison de ce jeudi. Abdoulaye Sow a été élu, ce mercredi, nouveau président de la Chambre de commerce de Dakar. Il a obtenu 33 voix contre 27 pour son adversaire Ibrahima Lô lors du vote des 60 membres titulaires et suppléants de l’assemblée générale de ladite structure.

Selon le journal, le vote a été présidé par le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, en sa qualité de représentant des pouvoirs publics. Après son élection, le nouveau président s’est félicité du bon déroulement du vote avant de décliner ses ambitions.

« J’aurai besoin de l’apport de tous pour relever les nombreux défis qui m’attendent et dont le premier sera la construction du nouveau siège de la chambre de commerce sur une superficie de 7000 mètres carrés en face de la gare maritime internationale au Port Autonome de Dakar », a-t-il dit.

La chambre de commerce est le cadre de dialogue naturel entre l’État et le privé national, mais aussi et surtout entre les différents acteurs du privé grâce à son caractère et à son statut unique. D’ailleurs, le nouveau président compte mettre en avant la concertation, le consensus et la préférence locale au cours de son mandat.