Abdoulaye Sylla (Ecotra) porte plainte contre Fadilou Keita (DG de la CDC)

Abdoulaye Sylla, patron de la société Ecotra, annonce une plainte pour diffamation contre Fadilou Keita, directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), à la suite de propos qu’il aurait tenus publiquement. Le député conteste avoir été cité dans un contexte judiciaire qui, selon lui, ne concerne pas sa société. L’affaire s’inscrit dans un différend plus large lié à l’acquisition de six villas du programme immobilier « Océanes ».

Fadilou Keita, directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), a fait une récente déclaration médiatique dans laquelle il a évoqué plusieurs entreprises dans le cadre d’un litige opposant la CDC à l’homme d’affaires Loum Diagne. Parmi les sociétés citées figurerait Ecotra, dont le dirigeant, Abdoulaye Sylla, affirme que sa société est étrangère à cette procédure, lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction.

Selon le document, le différend entre la CDC et Loum Diagne a déjà fait l’objet d’une décision de justice et ne saurait concerner Ecotra. Il considère que la mention publique de sa société dans ce contexte constitue un acte diffamatoire portant atteinte à sa réputation et à celle de son entreprise.

Les avocats d’Abdoulaye Sylla ont déposé une plainte devant les juridictions compétentes visant Fadilou Keita pour diffamation. Le communiqué justifie cette démarche par la nécessité de protéger l’image de son entreprise, qu’il décrit comme un acteur majeur de la construction des infrastructures au Sénégal. Dans ses déclarations, le député a également exprimé des inquiétudes plus générales quant aux conséquences que peuvent avoir, selon lui, certaines prises de parole de responsables de sociétés d’État sur les entrepreneurs privés locaux, notamment dans un contexte de tensions autour de l’attribution de marchés publics.

L’affaire prend sa source dans un projet d’acquisition de six villas du programme immobilier « Océanes », impliquant la Compagnie Générale Immobilière (CGI), la Société Siraj Finance Corporation (SFC) et la société Ecotra. Selon les éléments du dossier, cinq des six villas devaient revenir à Ecotra, et une à la Société Siraj Finance Corporation. La Société Siraj Finance Corporation avait versé la somme de 2 641 473 105 FCFA dans le cadre de ce projet. Un acompte de 2 107 140 098 FCFA avait notamment été versé, Ecotra devant réaliser les travaux de gros œuvre en compensation du reliquat du prix d’acquisition de ses cinq villas, à raison d’un milliard FCFA l’unité. Une première offre financière d’Ecotra, évaluée à 3 235 361 145 FCFA, a été rejetée par la CGI en avril 2020. Des agios et intérêts bancaires liés à la mobilisation de ces fonds ont été estimés à 198 669 671 FCFA.

Le litige a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. Par jugement du 19 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de Dakar, en sa première chambre commerciale, a débouté la Société Siraj Finance Corporation de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Ecotra. Par un jugement complémentaire rendu le 30 mars 2022, le même tribunal a condamné la Société Siraj Finance Corporation et la Société CGI à rembourser à Ecotra la somme de 2 107 140 098 FCFA correspondant aux sommes versées pour l’acquisition des villas, ainsi que les frais financiers associés.

Les deux parties ayant interjeté appel, la Première Chambre commerciale de la Cour d’appel de Dakar, dans son audience du 29 septembre 2023, a confirmé les décisions attaquées et condamné la Société Siraj Finance Corporation à verser à Ecotra la somme de 2 107 140 098 FCFA à titre de dommages et intérêts.