Abdourahmane Diouf : « Idrissa Seck comme Macky Sall appartiennent…au passé »

Abdourahmane Diouf, président de Awalé, n’est pas du tout tendre avec Idrissa Seck. L’en numéro deux de Rewmi a déclaré que l’ex maire de Thiès et Macky Sall incarnent le passé.

« La candidature de Idrissa Seck est celle d’un monde ancien qui se consume et qui est en train de s’éteindre. Macky Sall et Idrissa Seck risquent d’incarner un soleil qui se couche aux yeux des Sénégalais, au moment où les réalités du monde moderne appellent d’autres profils qui, eux, incarnent un soleil qui se lève. Entre le soleil qui se couche et celui qui se lève, dans les perspectives qui s’offrent au Sénégal actuellement, je pense que ce sont les profils du soleil qui se lève qui doivent avoir la priorité des Sénégalais. Dans tous les cas, Idrissa et Macky sont au pouvoir depuis au moins 25 ans, sans faire bouger les lignes et il est temps que tous les deux passent la main. Je n’ai jamais eu la volonté d’être un héritier et je ne me suis jamais positionné comme héritier. Je regarde devant pour proposer un Sénégal meilleur. Idy comme Macky appartiennent à la vie politique sénégalaise du passé », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Observateur.