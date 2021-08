Entre le Bara Jeggo et le Diaxassé, il y a une troisième voie salutaire : ANDANDOO : La concorde dans la concordance prônée par Abdourahmane Diouf !

Le schéma politique tel qu’il apparaît actuellement, dans la configuration politique présente, laisse entrevoir le choix de la confrontation entre « Mourok Soow » et « sweet beauty », autour desquels vont graviter les partis satellites prêts à rallier l’une ou l’autre de ces deux grandes forces.

La stratégie politique de la mouvance présidentielle se profile à l’horizon, à l’aune du deal Macky-Idy, qui exclue la tentative périlleuse du troisième mandat et camoufle un dauphinat à peine voilée de Macky Sall qui est Idrissa Seck. Pour sceller ce deal inattendu, un dignitaire religieux aurait conseillé à Idy : « Trois fois de suite tu as essayé de conquérir le pouvoir à partir de l’opposition, il est temps d’essayer de passer par le pouvoir pour l’obtenir ». A Macky le conseil suivant : « Comme avec Wade, tenter un 3e mandat risque d’être catastrophique pour toi et ta famille, surtout si ton successeur est Sonko ». C’est ainsi qu’il aurait convaincu les deux frères ennemis de conclure un pacte pour d’une part donner plus de chances à Idy et préserver les arrières judiciaires et les règlements de comptes à Macky d’autre part.

Ainsi donc, Macky déroule sa stratégie qui consiste à faire comme s’il visait un troisième mandat afin de dérouter et de surprendre l’opposition, en portant sur son dos Idy qui fait semblant de dormir et en attendant que le terrain lui soit débroussaillé. Sur ce chemin il lui faut abattre l’arbre à épines qui se dresse devant lui et qui est dénommé Sonko.

L’autre stratégie opposable à Macky et à Benno Bok Yaakar sa force de nuisance, est celle incarnée par Pastef et son chef de file. L’antisystème face au « mackyavélisme » présidentialiste à outrance du régime dépérissant de Macky. Sonko, depuis les événements insurrectionnels de mars dernier, s’érige en chef de l’opposition, occupe les médias en recours présidentiable, campe une opposition frontale et trace déjà les contours d’une forte coalition pouvant altérer le « pognsé ». Il y a bien sûr les troisième larrons (Karim Wade, Khalifa Sall et autres…) qui vont interférer tactiquement mais avec une influence politique moindre parce que tenus en laisse jusqu’à un terme préjudiciable, par le cynisme politique mackyen.

2024 se profile au-devant d’une confrontation en duel de gladiateurs qui causera d’énormes dégâts réciproques et collatéraux mais surtout très dommageables pour le Sénégal. L’offre politique de Macky est « Tout sauf Sonko ». Celle de Sonko est « Macky dégage ». Où sont dans cette « guerre de Troie », les intérêts du pays et les préoccupations des populations fatiguées par tant de politisme mal sain. Mais dans cette odyssée tragique, il se préfigure une envolée marquante qui pourrait surgir de nulle part comme un prodige : Le cheval de Troie. C’est la troisième voie.

La troisième voie fut un concept politique et économique basée sur une démarche philosophique se situant entre la social-démocratie et le Libéralisme. Le gaullisme était présenté comme une troisième voie entre le communisme soviétique et le capitalisme américain. L’expression fut par la suite trop galvaudée par des mouvements politiques d’extrême droite ou de gauche, mais l’idée centrale est de se situer entre deux mouvements antagonistes mais surtout d’apporter une alternative qui soit une incarnation du rejet du clivage traditionnel entre l’instinct de conservation du pouvoir et le réflexe de la négation radicale du pouvoir, qui ont été dominants dans les rapports entre le pouvoir et l’opposition depuis notre Indépendance. L’approche nouvelle et novatrice proposée et portée par Abdourahmane Diouf avec le lancement prochain d’un nouveau parti, est de changer de paradigme idéologique, de repenser notre modèle démocratique qui repose sur les fondements républicains légués par nos colonisateurs, de refonder nos institutions et nos modes de gouvernance axés sur l’accaparement des richesses nationales par une caste politique qui se soucie peu de leur redistribution légitime aux citoyens…de changer de système politique par des réformes en profondeur de sa nature exogène et inadaptée donc contre-productive. Il ne s’agit pas de l’antisystème mais de l’alter-système. Sans verser dans une sémantique stérile, il faut toutefois signifier par cet aphorisme que réformer qui induit l’idée d’améliorer, n’est pas destruction pour faire place nette. « La réforme oui, la chienlit non ! » disait De Gaulle. Le Sénégal se construit sur le dialogue, la convergence de vues, l’esprit de tolérance et dans la paix. La concorde ou l’union des cœurs et des volontés est dans notre « adn » social et culturel.

C’est pourquoi, Abdourahmane Diouf prône la Concordance dans notre République, dans nos modes de gouvernance, dans notre démocratie, dans notre système économique et dans nos croyances religieuses. Une République de concordance qui consiste à mettre en harmonie nos intelligences collectives, associant toutes les forces vives de la nation et toutes les ressources sociales, inspirée par nos propres valeurs humaines intrinsèques, pour reconstruire les fondamentaux démocratiques qui nous poseront sur les rails du développement véritable et durable. Le Sénégal est mal parti, depuis que nous avions opté de renoncer à nous-mêmes pour suivre et subir le dictat du « maître colonisateur » qui nous a imposé son modèle politique, à marche forcée avec l’élimination insidieuse d’autres penseurs (Mamadou Dia, Cheikh Anta Diop..) et orientations qui prêchaient une voie plus nationaliste, au sens de l’Etat-nation par lequel les peuples européens se sont construits, non au sens populiste et exalté du chauvinisme politique avec ses dérives doctrinaires fascistes. Plus de soixante ans après, nous ne sommes toujours pas partis ; et sommes restés dépendants du maître. C’est fort de ce diagnostic que Abdourahmane Diouf veut repenser et poser les fondations d’une nouvelle République. Une offre politique de haute portée historique et puissamment mobilisatrice, tant elle est inédite et politiquement révolutionnaire. Une idée nouvelle est toujours révolutionnaire quand elle bouleverse l’ordre établi et instaure un nouvel ordre, un meilleur ordre. Une offre politique qui corrige les incohérences qui font que 95% de notre économie reposent sur un système informel dont l’Etat fait fi dans ses politiques publiques. Des incohérences qui font que les pouvoirs spirituels auxquels l’absolue majorité de la population est assujettie, ne sont pas représentés dans l’exercice des pouvoirs temporels, au nom d’une laïcité aux contours à géométrie variable et décriée même dans les pays où s’origine cette pensée théorique. La France Laïque interdit la polygamie et légalise le mariage homosexuel au mépris des croyances religieuses mais au nom de principes humanistes d’une philosophie maçonnique. Pourquoi ne devons-nous pas concevoir par et pour nous-mêmes nos propres relations avec le religieux ? Incohérences encore, quand notre modèle social est conçu et bâti sur des principes de solidarités et de partage, alors que notre système étatique repose sur des agrégats économiques imposés par la « finance internationale » qui fait fi des politiques sociales nécessaires voire indispensables pour ne favoriser que ses intérêts financiers. Incohérences toujours, quand nos richesses et nos marchés économiques, par une sorte de préférence extérieure insensée, sont attribués aux intérêts étrangers au grand dom de nos intérêts nationaux et au nom de je ne sais quel mysticisme mondialiste. Toutes ces incohérences sont nos goulots d’étranglement qui plombent notre développement. Le temps est venu de nous libérer de notre propre servitude, de nous émanciper de notre esprit de colonisé et de vivre de notre indépendance réelle.

La prise de conscience est arrivée à maturation, une génération nouvelle consciente des réalités du monde avec lesquelles elle s’est nourrie, après avoir été confrontée avec les mêmes armes intellectuelles, aux maîtres penseurs sans abdiquer en rien sur leurs terrains de connaissance, a fini de reconnaitre les forces et mérites de l’homme noir, de « l’homo-sénégalensis » et décider de voler de ses propres ailes ici et maintenant. Abdourahmane Diouf en est une incarnation légitime et probante. L’avenir appartient aux défricheurs de l’avenir.

Chérif Ben Amar Ndiaye