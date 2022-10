Abidjan : Le « génie » raconte comment son agresseur s’est égorgé lui-même

Après une bagarre mortelle à Marcory, Assiehoussou parle : « Je suis un génie qui fait du bien »

Dans la matinée du samedi 24 septembre 2022, le jeune Wadjou Aimé a eu la gorge tranchée à Marcory, après avoir envoyé Assiehoussou, le ‘’génie’’ du quartier, au tapis. Les confidences du génie.

Les obsèques de Wadjou Aimé, un jeune d’une vingtaine d’années égorgé avec une bouteille cassée, tôt dans la matinée du samedi 24 septembre 2022, à Marcory Sicogi, après avoir boxé Assiehoussou, le ‘’génie’’ du quartier, ont eu lieu, dans la nuit du vendredi 8 octobre 2022, sur le parking de l’ex-Quai 17.

Le ‘’génie’’ a été rencontré dans une rue à Marcory Sicogi…

A quelques heures de ces obsèques, nous avons rencontré, au hasard, Assiehoussou, le ‘’génie’’ en question, dans l’une des rues de Marcory Sicogi. Cet homme qui a l’air d’un déraisonné ou d’un clochard s’exprime pourtant de façon cohérente dans un français, à la limite, correct, avec même une teinte d’humour dans ses propos.

Il s’est introduit dans un bistrot où nous l’y avons rejoint. Ce ‘’génie’’, adepte de liqueur en sachet (Striker), était en train d’en ingurgiter quand nous l’avons interrogé sur les circonstances de la bagarre à la suite de laquelle Wadjou Aimé a été égorgé. Sa réponse a été claire.

« La personne a cassé une bouteille pour finir avec moi, pour m’achever comme un archevêque »

« Je n’ai pas fait palabre. On m’a tabassé. Il m’a tapé sur la bouche et je suis tombé. La personne a cassé une bouteille pour finir avec moi, pour m’achever comme un archevêque. En envoyant vers moi, ça fait déviation. Retour aux envoyeurs », a-t-il planté le décor.

Et le ‘’génie’’ de Marcory de poursuivre pour dire qu’il n’y est pour rien dans le décès tragique de Wadjou Aimé. « Tu veux tuer quelqu’un qui est inoffensif, il n’est pas agressif. Et puis toi-même tu loupes. Après, j’ai appris qu’il s’est tué. Il veut tuer l’homme-là alors que l’homme-là a l’esprit des génies », a-t-il confié.

Assiehoussou raconte les circonstances de son agression

Expliquant les circonstances de l’incident qui a viré plus tard au drame, Assiehoussou a laissé entendre que Wadjou a l’habitude de l’agresser. « Ce jeune homme Wadjou a l’habitude de m’agresser. C’était la 3ème fois. Dans la nuit du vendredi au samedi, aux environs de 5 heures moins par-là, je quitte dans mes ramassages de bidons et canettes », a-t-il expliqué les circonstances.

La suite ? « Je les ai versé (bidons et canettes : ndlr) en triant. Tout d’un coup, il est apparu derrière moi. Il m’appelle Assiehoussou. Je lui ai demandé : ‘’Wadjou y a quoi et puis tu « appelles mon nom » violemment ?’’ Il me dit : ‘’donne-moi mes 5 000 (5000 francs cfa : ndlr), toi, tu as mes 5 000’’ », rapporte-t-il.

Et le ‘’génie’’ de donner sa réplique. « Si moi, j’ai 5 000 francs, est-ce que je peux ramasser les bidons ? C’est devenu discours entre lui et moi. Il m’a tapé, je suis tombé. Un monsieur est venu intervenir. Il est venu nous séparer. Il a dit : ‘’Wadjou, tu ne connais pas Assiehoussou ? Lui-là, il a quoi ? Est-ce qu’il a 5 000 francs ? Laisse-le partir’’», confie-t-il.

Que s’est-il passé entre le monsieur venu séparer et Wadjou ? « Moi, j’ai fait quelques minutes à terre parce qu’il m’a tabassé. Moi, je me lève, je ne vois pas les deux. Donc j’ai pris mon sac et je suis parti…Après, je reviens le matin à 7 heures, on me dit que Wadjou est mort », souligne-t-il.

Visiblement touché par le décès tragique de Wadjou, Assiehoussou confie. « Moi, ça me fait mal. Moi, je ne voulais pas sa mort. Moi, je suis un génie qui fait du bien, pas mauvais. Il est venu m’agresser, il m’a tabassé. Je suis tombé. J’ai fait quelques minutes à terre. Je me suis relevé, j’ai classé mes bidons et je suis parti », répète-t-il.

« On ne me rafle pas. Il faut me rafler, tu auras problème »

A la question de savoir s’il a été interrogé par la police dans le cadre de cette affaire, il a été catégorique. « Jamais, jamais. Ce sont les témoins qui ont suivi la scène. Mes génies me protègent. Souvent, à 1h, 2h du matin, moi, je sors seul. On ne me rafle pas. Il faut me rafler, tu auras problème. Moi, un homme comme ça qui ne vole pas, qui est inoffensif, qui n’agresse pas, qui ne brigande pas. Je cherche mes petits bidons et canettes. Tu vas faire quoi avec moi ? », interroge-t-il.

Selon le ‘’génie’’ de Marcory, il a été rejeté par ses parents. « J’ai été rejeté par mes parents. Au lieu de chercher travail pour moi, ils me disent d’attendre. Attendre comment ? Moi, je suis un grand garçon. Je dois me chercher. C’est dans la rue que je me cherche. Je n’ai aucun parent dans la commune de Marcory. C’est moi avec Dieu seul », soutient-il.

Il précise que ses parents vivent dans la commune de Port Bouet. « Mes parents sont à Vridi Canal. Mon grand frère que je suis, s’appelle B.B.W. Il est à derrière Wharf, derrière le Commissariat de police du 33ème arrondissement », précise-t-il.

A l’en croire, il vend les bidons et canettes vides aux femmes. « Je vends les bouteilles de bidons et canettes aux femmes qui vendent des jus de bissap. Les femmes payent les…Lire la suite ici