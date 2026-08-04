Absences après le Magal : Mamadou Lamine Dianté répond aux critiques

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, est sorti de son silence après la polémique née de sa décision de demander des explications à 179 agents de son département absents au travail le lendemain du Grand Magal de Touba 2026.

La mesure, qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, continue d’alimenter le débat entre partisans d’une application stricte des règles de la fonction publique et défenseurs d’une plus grande souplesse en raison de l’importance religieuse et sociale du Grand Magal.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le ministre a tenu à clarifier sa position, sans répondre directement aux critiques. « Je n’ai choisi ni un camp ni un autre. J’ai choisi le régime auquel j’ai contribué à donner le pouvoir. Mon choix n’est donc pas opportuniste : il est fondé sur la cohérence et la responsabilité », a écrit le président du parti MCE Jerin sa Askan.

À l’origine de cette controverse, un constat effectué le 3 août, lendemain du Grand Magal, qui ne figurait pas parmi les jours fériés. Selon les données du système de pointage, seulement 10 % des effectifs du ministère étaient présents dans la matinée.

À l’issue du recensement, 179 agents ont été identifiés comme absents. Le ministre avait alors annoncé que chacun d’eux serait appelé à justifier son absence, à moins d’avoir bénéficié d’une autorisation régulière.

« À leur retour, ils trouveront une demande d’explications. Tous ceux qui n’avaient pas obtenu une autorisation d’absence devront justifier leur absence », avait-il déclaré.