Interpol alerte sur l’essor des cyberattaques dopées à l’intelligence artificielle en Afrique

L’intelligence artificielle transforme profondément le paysage de la cybercriminalité en Afrique. Dans sa dernière évaluation des cybermenaces, Interpol met en garde contre une sophistication sans précédent des attaques, marquée par l’émergence de faux profils biométriques, de contenus synthétiques et de campagnes massives d’extorsion sexuelle en ligne.

S’appuyant sur des données de son partenaire TrendAI, l’organisation internationale indique que près de 600 000 cas d’extorsion sexuelle numérique et de harcèlement en ligne ont été recensés. Ces actes criminels reposent de plus en plus sur l’utilisation de deepfakes et de contenus générés par intelligence artificielle, rendant les escroqueries plus crédibles et plus difficiles à détecter.

Le rapport souligne également que les réseaux criminels basés en Afrique perfectionnent leurs attaques par compromission de courriels d’entreprise (BEC). Grâce à des messages rédigés par l’IA, ils ciblent des victimes en Europe et en Amérique du Nord en s’appuyant sur des infrastructures internationales.

Autre évolution préoccupante : la création d’« identités synthétiques ». Les cybercriminels combinent désormais de véritables données personnelles avec des informations générées par intelligence artificielle afin de contourner les dispositifs de vérification biométrique. Cette technique leur permet notamment d’ouvrir des comptes bancaires, de contracter des prêts mobiles ou encore d’obtenir frauduleusement des cartes SIM. Interpol estime que cette menace est renforcée par l’absence de partage de données en temps réel entre les banques, les opérateurs de télécommunications et les services chargés de l’application de la loi.

Face à cette évolution rapide des cybermenaces, la coopération internationale s’intensifie. Interpol relève que 17 pays ont renforcé leur arsenal juridique en 2025, tandis que le Sénégal a mis en place une plateforme de signalement en ligne destinée à mieux protéger les enfants contre les violences et abus numériques.

Sur le terrain, plusieurs opérations coordonnées par Interpol ont permis d’obtenir des résultats significatifs. Les opérations Serengeti 2.0, Contender 3.0, Sentinel et Red Card 2.0 se sont soldées par plus de 1 500 interpellations, la saisie de centaines d’équipements informatiques et la récupération de plus de 100 millions de dollars. Pour renforcer cette dynamique, Interpol préconise notamment la normalisation des analyses forensiques numériques, la formation des enquêteurs aux outils d’intelligence artificielle et le développement des partenariats entre les secteurs public et privé.

Le rapport, financé par le Royaume-Uni, a été élaboré avec le concours de Fortinet, Mastercard, de la Fondation Shadowserver, de S2W et de TrendAI.