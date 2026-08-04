Affaire de la fille de Mame Matar Guèye : Le point de presse reporté

Le point de presse annoncé dans le cadre de l’affaire concernant la fille de Mame Matar Guèye, initialement prévu ce jeudi 6 août, n’aura finalement pas lieu à la date indiquée. L’information a été confirmée par le président de Jamra lui-même.

Dans un communiqué transmis à la presse, Mame Matar Guèye précise que ce report a été décidé sur recommandation des conseils de F. B. G., Me Seyba Danfakha et Me Alpha Oumar Diallo.

« Sur conseil des avocats de F. B. G., Maîtres Seyba Danfakha et Alpha Oumar Diallo, le point de presse initialement prévu pour ce jeudi 6 août est reporté à une date ultérieure. Merci », indique le communiqué signé par le président de Jamra.

Aucune nouvelle échéance n’a, pour le moment, été communiquée pour la tenue de cette rencontre avec la presse.