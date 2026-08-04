Alioune Tine salue les premières réformes engagées par le ministre de la Justice

Le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, a salué les premières initiatives du ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, en faveur d’une réduction de la détention et d’une amélioration des conditions carcérales.

À l’issue d’une rencontre avec le garde des Sceaux, ce mardi 4 août 2026, Afrikajom Center a notamment salué, dans un communiqué, la circulaire du 13 juillet 2026 demandant aux procureurs de « privilégier les modes alternatifs de différends » et de « favoriser le recours de la mise en liberté lorsque la personne offre des garanties suffisantes de représentation ».

L’organisation s’est également félicitée de la volonté exprimée par le président de la République de faire de la détention une exception. « Nous saluons cette volonté politique affirmée de la protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le ministre entend mettre en œuvre », souligne-t-elle.

Sur la surpopulation carcérale, Afrikajom Center rappelle que le ministre a annoncé que « 25 milliards F CFA ont été dégagés pour construire deux nouvelles prisons de 25 000 places à Malicounda et à Louga en 2027 ».

L’organisation a par ailleurs proposé au ministre une loi sur la présomption d’innocence afin de « considérer la liberté comme la norme et la détention comme l’exception », ainsi qu’une réflexion sur « un usage plus rationnel des bracelets électroniques ».

Afrikajom Center salue enfin la visite « inédite » effectuée par le ministre dans les prisons et son « bouleversement profond » face aux conditions de détention. Selon l’organisation, cette démarche traduit « une volonté politique manifeste de changer la vie des détenus en milieu carcéral pour humaniser la justice et lui redonner du sens ».