Accidents au Sénégal : Un Apériste de Thiès accuse les concerts de casseroles

Y a-t-il un lien entre la recrudescence des accidents de la circulation et les concerts de casseroles initiés par la coalition Yewwi Askan wi ? En tout cas, Gilbert Samb de l’Alliance Pour la République (Apr) de Thiès-Ouest dit «Baay Faalu Macky» a répondu par l’affirmative, à l’occasion de la récitation du Coran qu’il a organisée en guise de condoléances aux familles des victimes du tragique accident de Kaffrine.

A l’en croire, les concerts de casseroles sont à la base des accidents. Il en veut pour preuve le jour de l’accident de Kaffrine qui a fait plus de 40 morts, 3 autres victimes ont été répertoriées à Thiès la même nuit à la suite d’accidents impliquant des motos Jakarta. Il a demandé aux imams et maîtres coraniques de prier pour que ceux qui tapent et font taper les casseroles reviennent à la raison et retrouvent le bon chemin.

En tout cas, Gilbert Samb s’est engagé à s’investir pour que le concert de casseroles n’ait jamais lieu au quartier Randoulène de Thiès, selon L’As.