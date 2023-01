Bassirou Bocoum gèle ses activités au sein de Rewmi

Bassirou Diop, un des piliers de Rewmi à Thiès-Est, a décidé de geler ses activités dans le parti. «Après des mois d’intenses réflexions et après avoir constaté et senti un manque de considération inexplicable de la part des instances du parti Rewmi et des responsables qui les dirigent envers ma personne, nos militants, malgré plus de quinze ans d’engagement politique au sein de ce même parti auquel j’ai tout donné, j’ai décidé, en toute responsabilité, de geler toutes mes activités au sein du parti Rewmi», écrit-il.

Il souligne qu’en relation avec d’autres responsables et militants du parti, victimes de la même situation, il est prévu d’éclairer l’opinion publique nationale à l’occasion d’un point de presse, pour décliner la nouvelle trajectoire politique à emprunter.

Selon des sources de L’As, c’est la nomination des trois anciens maires de Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord au Conseil Économique Social et Environnemental(Cese), alors que d’autres ne sont associés à rien du tout, qui a mis le feu aux poudres.