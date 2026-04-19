Thiaroye Azur : la Douane met la main sur des faux billets d’une contrevaleur de 6 milliards FCFA

La Brigade mobile des Douanes de Pikine, relevant de la Subdivision de Dakar-Extérieur (Direction régionale des Douanes de l’Ouest), a réalisé une saisie spectaculaire le 15 avril 2026 aux environs de 17 heures. Les agents ont intercepté une contrevaleur de 6 milliards 24 millions de francs CFA en faux billets, constituée de 15 000 coupures de 500 euros et 20 000 coupures de 100 dollars, soit un total de 35 000 billets.

L’opération, menée avec minutie pendant près de deux semaines, a permis l’arrestation du principal suspect dans une auberge de Thiaroye Azur, où devait se dérouler le « lavage » des billets. Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le prévenu, de nationalité sénégalaise et se présentant comme guérisseur traditionnel, appartient à un réseau transfrontalier actif entre le Sénégal et un pays limitrophe.

Cette saisie, la plus importante jamais réalisée par les unités douanières en matière de faux monnayage, illustre l’efficacité d’un dispositif combinant renseignement, reconnaissance, observation et filature. Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Pikine ont ainsi démontré un professionnalisme et une détermination salués par les autorités.

Voici les images :