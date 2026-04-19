Richard-Toll : l’ADEPME met en avant le leadership de Korka Diaw et l’impact du REFAN dans la filière riz

En déplacement dans la vallée du fleuve Sénégal, le Directeur général de l’ADEPME a fait escale à Richard-Toll, où il a rencontré Korka Diaw, figure emblématique de l’entrepreneuriat féminin dans le secteur agricole.

Fondatrice et présidente du Réseau des Femmes Agricultrices du Nord depuis 2013, Korka Diaw a su bâtir un réseau solide regroupant plus de 16 000 femmes engagées dans la production et la transformation agricoles. À travers cette organisation, elle œuvre pour l’autonomisation économique des femmes, le renforcement de leur résilience face aux défis climatiques et la structuration des filières agricoles dans la région.

La visite a également conduit la délégation au cœur des installations de transformation portées par la marque Korka Rice. Sur place, les responsables ont pu constater les avancées réalisées en matière de production et de valorisation du riz local, avec un accent particulier sur la qualité et la compétitivité des produits.

Selon le Directeur général de l’ADEPME, l’exemple de Korka Diaw illustre parfaitement le rôle que peuvent jouer des acteurs engagés dans la transformation du secteur agricole. Il a salué « une championne nationale dont le leadership et la capacité de mobilisation constituent des atouts majeurs pour la souveraineté alimentaire et la promotion du consommer local ».

Au-delà du parcours individuel de Korka Diaw, c’est l’ensemble de l’écosystème agricole local qui bénéficie de l’action du Réseau des Femmes Agricultrices du Nord. Dans un contexte marqué par la volonté de moderniser et de dynamiser l’agriculture, l’ADEPME entend renforcer son appui à ce type d’initiatives, afin de favoriser l’émergence de pôles intégrés de production et de transformation.

Cette étape à Richard-Toll met en lumière le potentiel de la vallée du fleuve Sénégal et souligne le rôle déterminant des femmes dans la construction d’une agriculture plus performante, inclusive et durable.