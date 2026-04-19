Médina Gounass : Le Daaka lancé dans une forte mobilisation

La cérémonie marquant le lancement officiel de l’édition 2026 du Daaka de Médina Gounass s’est déroulée ce samedi, en présence du gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye. Entouré d’une importante délégation composée d’autorités administratives, de responsables sécuritaires et de techniciens, il a ainsi donné le coup d’envoi de ce grand rassemblement religieux, prévu sur une période de dix jours.

À cette occasion, le gouverneur a relayé un message empreint de paix et de solidarité, en transmettant les salutations des plus hautes autorités de l’État au Khalife général, au comité d’organisation ainsi qu’aux nombreux fidèles venus de différentes localités. Il a également salué la qualité de l’organisation et l’affluence remarquable des pèlerins, soulignant le rôle majeur du Daaka dans le paysage religieux, tant au Sénégal que dans la sous-région.

Dans son intervention, Moustapha Ndiaye a invité les fidèles à formuler des prières en faveur de la stabilité du pays, tout en appelant à soutenir les initiatives gouvernementales visant à améliorer les conditions de vie des populations. Cet appel a trouvé un écho favorable auprès des participants, dans une atmosphère marquée par la ferveur religieuse.

Le gouverneur a ensuite effectué une tournée sur le site afin d’évaluer les dispositifs mis en place. Il s’est félicité du niveau d’exécution des instructions des autorités centrales, notamment en ce qui concerne la sécurité, l’accès à l’eau, les services de santé et l’assainissement, autant d’éléments essentiels pour assurer le bon déroulement de l’événement.

Ainsi, cette édition 2026 du Daaka de Médina Gounass s’ouvre dans des conditions jugées satisfaisantes, avec une organisation consolidée et une mobilisation accrue des services de l’État, pour accueillir dans les meilleures conditions les milliers de fidèles attendus durant ces journées de prière et de recueillement.