Matam : l’ADEPME valorise la SIPA de Thiambé, vitrine d’une relance agricole réussie

En déplacement dans la région de Matam, le Directeur général de l’ADEPME a effectué, ce samedi, une visite au sein de la Société d’Intensification de la Production Agricole de Thiambé. Cette étape s’inscrit dans le cadre d’une tournée institutionnelle visant à évaluer sur le terrain les initiatives de développement économique local, au lendemain d’un Comité régional de développement (CRD).

Sur place, la délégation a pu constater une dynamique de production encourageante. Contrairement à certaines unités confrontées à des difficultés de fonctionnement, la SIPA de Thiambé se distingue par la continuité de ses activités et des résultats jugés satisfaisants. Cette performance témoigne, selon les observations recueillies, d’une organisation efficace et d’un accompagnement adapté.

Créées par l’État du Sénégal pour soutenir la souveraineté alimentaire et moderniser le secteur agricole, les SIPA jouent un rôle clé dans l’intensification de la production. À Thiambé, cette ambition prend forme à travers une exploitation en pleine activité, illustrant le potentiel de ces structures lorsqu’elles bénéficient d’un encadrement adéquat.

L’ADEPME a notamment contribué à la relance de l’unité en apportant un appui technique et organisationnel, ainsi qu’un renforcement des capacités des acteurs impliqués. Cet accompagnement a permis de consolider les bases de production et d’assurer une meilleure stabilité des opérations.

Pour le Directeur général, l’exemple de Thiambé démontre qu’un soutien ciblé et durable peut transformer des unités en difficulté en pôles agricoles performants. Il a, à cette occasion, réaffirmé la volonté de l’Agence de poursuivre ses interventions dans les territoires, en cohérence avec les ambitions de transformation économique portées par l’Agenda Sénégal 2050.

Au-delà de ce cas spécifique, cette visite met en lumière les opportunités agricoles offertes par la région de Matam, tout en soulignant la nécessité de renforcer les mécanismes d’appui aux producteurs. Elle illustre également une approche de développement territorial axée sur l’émergence de modèles locaux capables de dynamiser durablement les chaînes de valeur agricoles.