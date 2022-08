Accord d’extradition France-Sénégal : Adama Gaye parle de complot contre…

Les aboiements de Milouchiot…Par Adama Gaye

La France est solennellement sommée de se démarquer d’un coup contre les droits humains qui se prépare en son nom et pour la cause d’une dictature sanglante et antidémocratique africaine, dans l’unique but de mâter les opposants au pire régime, crapuleux, qui tient en otage le Sénégal.

Un projet de Loi, complot d’un duo malfaisant et malhonnête, y est concocté pour forcer au silence les opposants Sénégalais au régime de criminels en place dans leur pays.

Milouchiot, le caniche tropical, tente, dans ses méthodes et manœuvres inacceptables en démocratie, de connivence avec le brigand Dupont-Moretti, de passer une loi criminelle en France pour rapatrier les critiques de Macky Sall. La France, son peuple plus qu’un Macron qui est tenu par les criminels d’Etat par où l’on devine, se doit de réagir contre ce coup contre l’Etat de droit que les loubards illégitimement retranchés au pouvoir au Sénégal y préparent avec leur Ministre de la Justice déjà sous le coup d’une décision judiciaire.

La fréquentation de Milouchiot, Milouche selon le nom des chiots, est un grave danger pour la démocratie française. Les critiques de Macky Sall ne se laisseront pas faire. Qu’Emmanuel Macron le sache. Mélanchon, Faure, Marine, et les autres, c’est un complot contre l’image de votre pays qui se fait, arrêtez le duo d’escrocs, Milouchiot-Moretti…

Adama Gaye