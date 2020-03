Accusé de viol en Norvège…Babacar Sarr donne sa version des faits

Accusé de viol en Norvège et sous le coup d’un mandat d’arrêt international, Babacar Sarr dans un interview accordé au journal L’Observateur sort de l’ombre et donne sa version des faits qui lui sont reprochés.

« La réalité est que je suis sorti de la Nirvège en étant Libre. Une fille m’a accusé et on m’a laissé partir libre, cela veu dire que je ne suis pas coupable. Je suis innocent. Ils ont fait d’autres accusations derrière mon dos pour essayer de me salir avec le soutien de la presse norvègienne. Tout le monde sait comment ça se passe dans le milieu du football et je reste le Babacar Sarr », livre-t-il.

Accusé d’avoir rompu son contrat à Molde, le milieu défensif sénégalais répond : » J’étais encpore sous contrat mais avec Molde, nous avons trouvé un contrat à l’amiable. J’avais dit que je ne pouvais plus rester là-bas « .