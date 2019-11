Accusée aussi par l’ARMP…l’APIX dément tout

Le Directeur général de l’Apix Mountaga Sy dément avoir fait un quelconque dépassement budgétaire, contrairement à ce qui a été rapporté par le rapport l’Autorité de régulation des marchés publics dans son dernier rapport rendu public, mercredi. Le gendarme des marchés l’a épinglé sur un marché 2 milliards relatif à l’aménagement du nouveau marché de Thiaroye, dans le cadre du recasement des places d’affaires affectées par le projet Train Express Régional – Ter.

« Le marché a été attribué au candidat qui a présenté l’offre évaluée conforme la moins disante et qui a réuni les critères de qualification, à savoir l’entreprise GETRAN. La conclusion du marché a été faite le 21 décembre 2017 suite à la délivrance des attestations d’existence des crédits nécessaires à la couverture financière du marché. Disposant ainsi de ressources suffisantes et nécessaires à la couverture du marché, APIX a, dès lors, conclu le marché qui a été immatriculé par la DCMP», justifie Mountaga Sy dans un communiqué.

« Le marché a été conclu de façon régulière. Il n’y a pas de dépassement car le marché a été attribué à GETRAN à ce montant sur la base des crédits qui ont été alloués. Il n’y a pas non plus de dépassement dans l’exécution du marché. A ce jour, le total des paiements opérés, tous certifiés par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage et le cabinet de contrôle, est de 4 milliards 70 millions, conformément au niveau d’avancement des travaux », ajoute-t-il.

Par ailleurs, le Directeur général l’Apix rappelle que « les états financiers de l’APIX ont toujours été certifiés par un commissaire aux comptes. Ceux fournis par les soumissionnaires à l’appel d’offres en question le sont également. Ceux de GETRAN par M. Issakha Ndoye, Expert-comptable et judiciaire, ceux d’EIFFAGE par le cabinet d’expertise comptable FIDECA, et ceux de SINCO par Mariama Dabo Kâ, Expert-comptable ».

En fin, il note que la Commission des Marchés de l’APIX est présidée par un haut magistrat, Inspecteur Général d’Etat .