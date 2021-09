Activistes arrêtés : Noo Lank « tire » sur la police

Le Sénégal est il devenu un état voyou ? C’est la question qu’il faut se poser au vu des méthodes illégales et scandaleuses utilisées par la police pour retenir indûment les manifestants arrêtés ce vendredi. Vingt membres de Noo lank, Frapp, Nittu Deug, Africa First, Lcis, Urgences Pan-africanistes, sont encore trainés comme des otages depuis leur arrestation, le lieu de leur détention volontairement caché a leurs avocats. Quelle police soucieuse du respect de la loi procéderait avec ces méthodes de la gestapo ? C’est seulement dans un regime violent, près- dictatorial, voyou, arrogant et liberticide que de telles méthodes peuvent se développer, surtout lorsque le chef de l’État est le premier á cautionner l’impunité de la police et l’usage des nervis envers les populations.

La séquestration des activités arrêtés continue encore jusqu’à présent.

Voici la liste provisoire des 23 membres arrêtés a la marche de ce vendredi.

-Seydina Mouhamadou Malal Diallo (Noo Lank)

-Askia Mouhammad Touré (Africa First)

-Silvestine Mendy (Africa First)

-Mohammad Ndiaye (Africa First)

-Guy Marius Sagna (Frapp)

-Bentaleb Sow (Frapp)

-Kadijatou Badiane (Frapp)

-Aliou Gérard Koita (Frapp)

-Pape Abdoulaye TOURÉ (Noo Lank )

-Daouda TOGOLA (Noo Lank )

-Babacar DIÉMÉ (Noo Lank)

-Mouhamed GUEYE ( Noo Lank)

-Beyna GUEYE ( Nittu Deug)

-Amadou DIALLO (Noo Lank )

-Mame Diarra GUEYE (Nittu Deug)

-Thierno Mouhamed Sall ( Nittu Deug)

-El Hadj Diop (Nittu Deug)

-Amidou Sow ( Frapp)

-Ousmane Sarr (Nittu Deug)

-Abdou Karim Gueye ( Nittu Deug)

-Khadim Mbacké Sall (urgences panafricaniste)

-Fatou Sow ( urgences panafricaniste)

-DJ Malick (LCIS)

Le secretariat executif de Noo lank

La lutte continue. Fayou Jotna