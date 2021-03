Adama Gaye à Papa Mody Sow : « Ton article est la honte du journalisme »

Adama Gaye n’a pas raté Papa Mody Sow. Sur sa page Facebook, le journaliste « exilé au Caire » a brûlé la contribution de M.Sow parue, hier, sur Xibaaru.

Voici l’intégralité de son post :

Sur le site Xibaaru, surfant contre la directioin e l’histoire et voulant nous ramener aux mensonges qui ont fait vivre tant de gauchisants qui se prétendent des combattants pour la démocratie, un certain Papa Mody Sow ou je ne sais quoi se donne à coeur joie dans le cirage des bottes de Macky Sall.

Halte, nous n’en sommes plus à ces charades. De grâce, Monsieur Sow, épargne nous tes histoires de clandestinité ou d’héroïsme des Macky Sall, Bassirou Sarr ou autres Malick PIT Sy. Nous savons tous maintenant que les gens de gauche ont menti sur leurs vies, leurs vécus et positions. Plus traitres et espions, comme Macky-le-Boucher de Dakar, cesse de vouloir nous les présenter en modèles. Ils sont nus. On les connait.