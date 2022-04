Adama Gaye a rejoint la coalition Yewwi Askan Wi !

« Je suis honoré et humble de vous faire part que je rejoins formellement la grande coalition Yewwi Askan Wi, aussi bien à titre personnel qu’à travers le Mouvement, Dollel Sénégal, Dynamique unitaire, Sénégal Benn Bopp (D2B).

En compagnie de compatriotes, dignes, décents et diversifiés, représentatifs du Sénégal intégral, de ses villes et villages jusqu’à sa Diaspora, oeuvrant pour son redressement, je me sens heureux, en ce jour de grandes grâces divines, de vous demander de prier pour la réussite de cette entreprise politique.

Je profite de ce moment majeur dans cette marche politique, projet collégial, pour inscrire ce pas important, domestique, sur ceux que je pose en Afrique, notamment en ma qualité de membre, co-fondateur, d’un Mouvement pour la refondation du Leadership Politique en Afrique. Ce, aux côtés de grandes figures africaines ayant compris qu’il est temps de changer la politique sur le continent.

Ce changement doit être paradigmatique. Par des instances de régulation de la politique, capables et crédibles, par un électorat capacité et non cash-controlled, par des acteurs politiques conscients, courageux, compétents et de caractère.

Nous importerons ce programme de leadership et de transformation politique au Sénégal. Les meilleurs têtes africaines en sont partie prenantes », écrit le journaliste Adama Gaye sur Facebook.