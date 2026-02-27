Cheikh Ndiaye : « Macky Sall, un pont entre les mondes »

Cheikh Ndiaye, responsable politique de l’APR à Grand Yoff, estime que l’ancien président sénégalais Macky Sall incarne aujourd’hui une figure incontournable sur la scène internationale. Dans une tribune, il affirme que « Macky Sall s’est imposé, depuis avril 2024, comme une conscience morale à l’échelle globale », capable de relier les grandes puissances aux nations émergentes et marginalisées.

Cheikh Ndiaye rappelle que dès son accession à la présidence en 2012, Macky Sall a mis en place une « diplomatie du bon voisinage », stabilisant les relations régionales et inspirant la CEDEAO et l’UEMOA. À la tête de l’Union Africaine, il s’est imposé comme « l’avocat infatigable de l’Afrique » sur les questions de souveraineté, de dette et de développement.

Selon Cheikh Ndiaye, Macky Sall « possède cette rare capacité à concilier les positions de la Triade traditionnelle avec celles des puissances émergentes et des nations marginalisées ». Son rôle de médiateur dans la crise ukrainienne, son engagement au Centre Mondial sur l’Adaptation (GCA) et sa transition démocratique en avril 2024 renforcent son image d’homme d’État crédible et respecté.

Pour Cheikh Ndiaye, la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire Général des Nations Unies « n’est pas une fin en soi », mais un moyen d’action pour une gouvernance mondiale plus juste et inclusive. Il souligne son combat pour la résilience climatique et la transition écologique solidaire, conciliant lutte contre la pauvreté et préservation de la planète.

Cheikh Ndiaye met en avant la volonté de Macky Sall de « réformer le système financier international ». À travers le Pacte de Paris (4P), il plaide pour un accès facilité aux financements des pays en développement et une restructuration de la dette mondiale. Son modèle social, porté par le Plan Sénégal Émergent (PSE), est cité comme référence par plusieurs pays africains.

Cheikh Ndiaye regrette que les autorités sénégalaises tardent à soutenir cette candidature, estimant que Macky Sall « est déjà, in concreto, sur un registre identique à celui de secrétaire général des Nations Unies ». Pour lui, l’ancien président est devenu « le Président du monde », une figure capable de porter les réformes nécessaires à une gouvernance mondiale plus équilibrée.