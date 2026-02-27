Prisons au Sénégal : Les chiffres de l’ANSD

Le Sénégal compte 37 établissements répartis en quatre catégories (MAC, Maisons d’arrêt, Maisons de correction et camps pénaux), selon le rapport 2024 sur la Situation Économique et Sociale du Sénégal de l ’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Si Dakar concentre plus de 21 % de ces infrastructures, des régions comme Matam ou Sédhiou ne disposent que d’un seul établissement pénitentiaire.

En 2024, pour une capacité d’accueil réelle de 9768 places, les prisons sénégalaises ont hébergé 13685 détenus, soit un taux d’occupation de 140 détenus pour 100 places (140%). Cette situation est particulièrement marquée dans la région de Kédougou avec un taux d’occupation estimé à 195%. Des taux d’occupation très élevés ont été enregistrés dans les régions de Saint-Louis (178%), de Dakar (166%), de Kaffrine (160%), de Diourbel (159%) et de Thiès (157%). Les seules régions ayant des taux d’occupation inférieurs à 100% sont Sédhiou (93%), Fatick (91%), et Ziguinchor (56%). D’après l’ANSD, cette situation illustre un surpeuplement carcéral dans beaucoup de régions.

Le personnel des établissements pénitentiaires, en 2024, est dénombré à 2244 dont 1883 hommes (83,9%) et 361 femmes (16,1%). Plus de 86,5% d’entre eux sont des surveillants, 8,5% constituent des agents administratifs et 2,7% travaillent comme contrôleurs. Par ailleurs, les femmes sont moins représentées que les hommes dans toutes les catégories.

La situation du personnel pénitentiaire est loin d’être satisfaisante en termes d’offre et de couverture. Avec un ratio d’un surveillant pour 11 détenus, la dotation en personnel pénitentiaire est bien en deçà des normes des Nations unies, qui préconisent un ratio d’un agent pour deux détenus. Ce déficit du ratio entre le personnel pénitentiaire et les détenus est aussi noté dans la couverture (capacité d’accueil) des établissements par rapport à la population carcérale. De ce fait, la majeure partie des établissements pénitentiaires du pays sont surpeuplées car ayant des taux d’occupation (effectif carcéral sur capacité d’accueil réelle) supérieurs à 100%.

Source : Pressafrik